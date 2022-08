Federica Pellegrini non si sposa più? Cambia la data del matrimonio con Matteo Giunta

Federica Pellegrini spiazza tutti, parlando del suo matrimonio smentisce la data annunciata da tutti

Federica Pellegrini impegnata al Foto Italico di Roma in qualità di madrina spiazza tutti parlando del suo matrimonio con Matteo Giunta. Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si sposano più? Niente del genere ma c’è una rivelazione della campionessa di nuoto che appare davvero strana. Il matrimonio della Pellegrini si annuncia come il più atteso dell’estate, grandi preparativi, Venezia come città scelta per il più romantico dei sì ma a pochissime settimane dal grande evento la sposa smentisce la data delle nozze, non è il 27 agosto. Quella sembrava essere la data ufficiale, lei e Matteo non hanno mai smentito che il sì sarebbe arrivato l’ultimo sabato di questo caldissimo agosto ma adesso sembra che per il matrimonio di Federica e il suo allenatore manchi molto di più

Quando si sposano Federica Pellegrini e Matteo Giunta

A questo punto il gossip è spiazzato, tutti già immaginavano le postazioni da prendere per scattare foto, per rubare qualche immagine degli sposi e invece adesso all’improvviso non c’è più una data, nessun riferimento se non Venezia.

Intervistata la Pellegrini ha commentato la data del matrimonio: “In teoria mancherebbe ancora molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto. E’ più avanti di qualche giorno, ma ancora preferiamo non svelarla”. Gli addii al nubilato e al celibato sono già stati festeggiati, significa che manca davvero poco ma forse la Divina dimentica che è stata lei a Verissimo a confidare che lei e Matteo Giunta si sarebbero sposati a fine agosto. Se non è il 27 sarà il 28… magari il suo è un depistaggio, si sposeranno prima, forse non nel fine settimana. Chissà se qualcuno tra gli invitati svelerà la data esatta. A Enzo Miccio il compito di far vivere il sogno tanto desiderato e anche di tenere lontani i curiosi.