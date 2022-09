Dicono che Belen Rodriguez sia gelosa di Elodie ma non è così

Perchè Belen Rodriguez sarebbe gelosa di Elodie? Andrea Iannone colpevole? Nulla è come sembra

Proprio ieri, in una intervista per Vanity Fair, senza troppi commenti, Elodie ha confermato la sua storia con Andrea Iannone. Una frequentazione, una bella conoscenza che potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso anche se per il momento, non si fanno piani, non si fanno progetti. Elodie non si sbilancia mentre l’ex campione di MotoGp non commenta. Sui social si sa, il gossip impazza e nelle ultime ore, molte malelingue, hanno cercato delle reazioni a questa storia. E’ iniziata quindi a circolare la notizia: Belen, molto amica di Elodie, non avrebbe gradito questa frequentazione tanto da smettere di mettere like alle sue foto, anche alle bellissime immagini della cantante che ha da poco debuttato al cinema , con un film presentato a Venezia come attrice. Alcuni hanno anche pensato che la Rodriguez, oggi felicissima con il suo ex, Stefano de Martino, avesse smesso di seguire Elodie.

Ma quanto c’è di vero in tutta questa storia? Praticamente nulla.

Belen gelosa di Elodie?

Molto di quello che si dice sui social, non corrisponde al vero e basta vedere le “azioni” social per capire che Belen sta seguendo Elodie con il solito affetto e non è vero che ha smesso di mettere like o di seguirla. Qualcuno aveva ipotizzato che Belen fosse rimasta delusa, essendo una amica di Elodie, dal fatto che lei frequentasse un suo ex. Ma che motivo avrebbe, visto che oggi la bella argentina è serena, innamorata e felice insieme al suo ex-non ex marito? Nessun motivo e infatti, come succede spesso, il chiacchiericcio non corrisponde a quelli che sono i reali sentimenti delle persone coinvolte nelle situazioni! Nessun commento da parte di Belen neppure dopo le tante voci circolate e non ha forse motivo di commentare qualcosa che non esiste!

Elodie invece continua la sua scalata verso il successo aspettando che il film di cui è protagonista sbarchi a cinema anche per ricevere commenti, pareri per la sua prima volta da attrice, cosa che forse le interessa di più delle news di gossip.