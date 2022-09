Elodie e Andrea Iannone: la storia continua ma senza aspettative

Elodie e Andrea Iannone continuano la relazione anche dopo le vacanze. Nuove foto dal settimanale Chi

Finite le vacanze estive Elodie e Andrea Iannone sono tornati a Milano, hanno salutato gli amici e stanno riprendendo il ritmo di sempre ma insieme. E’ Elodie a rompere il silenzio, beccata di nuovo con Iannone ha confermato che si frequentano, ha anche aggiunto altro. Alla cantante Iannone piace molto, ovvio che al pilota piace lei, ma c’è qualcosa che li frena. Non vogliono dire molto sul loro legame e mentre i paparazzi li hanno beccati fuori Palazzo Parigi a Milano l’ex alunna di Amici spiega qualcosina a Vanity Fair. Non si nascondono, non si sono mai nascosti, ma evitano troppe tenerezze in pubblico, sorridono ai fotografi, sono complici ma non hanno voglia di ufficializzare una storia d’amore in cui forse fino in fondo non credono nemmeno loro due.

Le parole di Elodie su Andrea Iannone

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne” questa la dichiarazione di Elodie a Vanity Fair. Si piacciono, si frequentano, non si dichiarano innamorati né una coppia, semplicemente attendono. Non sanno cosa accadrà tra loro ed Elodie lo dice con chiarezza: non ci sono aspettative.

Entrambi single, entrambi con amori più o meno importanti alle spalle ma è Elodie che di recente ha confidato che nessun uomo sarà mai all’altezza del suo ex fidanzato, Marracash. Chissà se l’ex di Belen e di Giulia De Lellis riuscirà a superare il suo rivale, chissà magari la coppia che nessuno si aspettava potrebbe davvero sorprendere tutti. Intanto, si godono il ritorno a casa e la frequentazione.

Elodie sempre più artista sta anche per debuttare al cinema con Ti mangio il cuore: “Mi son sentita incinta davvero, viva e a mio agio, e mi accarezzavo il ventre in continuazione. Un’esperienza terapeutica, intensissima, dove percepivo quanto potesse essere reale e possibile portare una vita dentro di me”.