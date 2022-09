Luisa Ranieri pubblica le foto dell’estate, la vacanza a Pantelleria con Luca Zingaretti e le figlie

Le foto di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti a Pantelleria, le vacanze di questa estate 2022, scatti rari

Sono rare le foto di famiglia che Luisa Ranieri e Luca Zingaretti pubblicano sui rispettivi profili social ma per salutare l’estate che sta per finire l’attrice ha pubblicato un piccolo album delle loro vacanze. Hanno trascorso la loro estate 2022 a Pantelleria, si sono rilassati e coccolati ma adesso bisogna tornare al lavoro, a scuola, alla vita di sempre. “Ma in che senso l’estate è quasi finita?” si chiede Luisa Ranieri postando alcune foto delle ultime settimane, prima tra tutte lei meravigliosa in costume intero, nero, di schiena, in barca mentre ammira il blu del mare. Non ha voglia di tornare alla quotidianità, c’è sempre un po’ di nostalgia quando le vacanze finiscono, quando l’estate che sembrava così lunga lascia il posto all’autunno. Mancano ancora due settimane ma l’estate è davvero già quasi finita.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono già tornati a casa dopo le vacanze

Hanno trascorso la loro estate a Pantelleria e tutta la meraviglia è rimasta nei loro occhi. Zingaretti pubblica solo uno scatto con sua figlia e commenta: “L’estate è finita, nella valigia qualche granello di sabbia e tanti nuovi, bellissimi, ricordi”.

Luisa Ranieri è un po’ più generosa e pubblica il suo piccolo album, inizia da se stessa al mare, poi la foto abbracciata a suo marito, il selfie sul prato con le figlie e con Luca e poi ancora lei al tramonto, di nuovo la famiglia ma questa volta sono in spiaggia, al riparo dal sole, un altro selfie sotto l’ombrellone. Per finire lo scatto in piscina con le sue bambine.

Sempre così riservati questa volta dopo l’ultimo viaggio a Pantelleria Zingaretti e Ranieri hanno concesso qualche foto ai follower con le loro dolci Emma e Bianca. Sono pazzi l’uno dell’altra ma sono anche pazzi delle loro figlie, una famiglia che proteggono da tutto e tutti.