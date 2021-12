Luisa Ranieri: “Solo adesso inizio ad accettare i complimenti”

La bellezza di Luisa Ranieri è così evidente ma lei l’ha sempre vissuta attraverso gli occhi degli altri, non si è mai resa conto fino in fondo della sua esteriorità. Nessuna falsa modestia, lo sottolinea, la bellezza non può essere un problema ma nel suo caso era attenta ad altro. Luisa Ranieri avvertiva la necessità di dovere essere bravissima, anche per sua madre che non era molto d’accordo con la professione di attrice. “Incomincio adesso ad accettare anche i complimenti sulla bellezza ad essere meno timida su questa cosa, meno un passo indietro, a dire va bene sono qui”. Anche questo fa di Luisa Ranieri sempre una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Luisa Ranieri a Verissimo

Orgogliosa dell’ultimo film che la vede protagonista con Ornella Vanoni, Margherita Buy, Diana Del Bufalo e Micaela Ramazzotti e altre grandi attrici. Solo il regista e un ispettore sono maschi; Luisa Ranier racconta del film “7 donne e un mistero”, un film di donne, il film più divertente che ha fatto “perché siamo state bene anche fuori dal set” racconta della chat che ha con tutte le colleghe del film, della pellicola che potremo vedere da Natale.

A Verissimo le domande sulla vita privata e per la Ranieri sono solo sorrisi e lacrime di gioia. Le sue bellissime figlie, la più piccola che non ha ancora ben capito il lavoro della mamma e del papà e racconta a tutti che la mamma le compra le cose e il papà le fa le sorprese. Per Luca Zingaretti ha gli stessi occhi emozionati di sempre, il lavoro li ha fatti incontrare e non li può separare. Di recente lui le ha fatto gli auguri di buon compleanno scegliendo poche parole, le più belle: “Tu sei luce” e dire altro toglierebbe solo poesia al loro amore così speciale.

