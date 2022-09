Tomaso Trussardi e Ruzwana Bashir beccati insieme in barca, sono bellissimi

Tomaso Trussardi e Ruzwna Bashir sono davvero una bellissima coppia come svelano le foto di Diva e Donna

Tomaso Trussardi ritrova il sorriso con Ruzwana Bashir? Sarebbero davvero una bellissima coppia, come mostrano le foto della rivista Diva e Donna, ma al momento non è chiaro se lo siano davvero. Il gossip ha appena accennato alla possibilità di un ritorno di fiamma tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, magari è tutto falso ma intanto c’è da attendere. Arrivano però gli scatti dei paparazzi e sullo yacht dove si trovano insieme Tomaso Trussardi e la bella manager inglese i sorrisi non mancano. Dicono che sia la Hunziker a tentare il riavvicinamento con il padre delle sue bambine ma lui appare distratto dalle ceo e cofondatrice della piattaforma di viaggi.

Tomaso Trussardi ha già dimenticato Michelle Hunziker?

Michelle e Tomaso sono ormai separati da tempo e la showgirl e conduttrice ha anche mostrato la sua dolce estate in compagnia di Giovanni Angiolini. Con il bel dottore sembra sia finita per sempre e adesso forse tocca a Trussardi. Lui si è concesso una favolosa gita in Costiera Amalfitana. Ed è in mare aperto e sullo yacht che i paparazzi l’hanno beccato. Ruzwana Bashir è tra le donne imprenditrici più promettenti oltre che essere davvero molto bella.

In barca sorrisi e chiacchiere tra i due, la complicità è evidente anche tra le pagine del settimanale. Inoltre, Ruzwana è considerata una vera icona di stile ed è ovvio che per il bel Trussardi questo sia un valore aggiunto. Con loro c’è anche Odino, l’adorato cane dell’imprenditore che dopo la separazione da Michelle abbiamo visto più volte anche con lei. Insieme ad altri amici Tomaso e Ruzwana hanno trascorso momenti perfetti tra Ischia, Capri, Sorrento e Ponza lasciandosi incantare da tutto.

Secondo i soliti bene informati Trussardi non avrebbe gradito la storia d’amore tra l’ex moglie e il chirurgo estetico sardo ma anche il legame riconquistato con Eros Ramazzotti.