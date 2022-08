Paura in elicottero per Tomaso Trussardi, le immagini che hanno spaventato tutti in montagna

Attimi di terrore per Tomaso Trussardi in elicottero. Era in montagna e dopo il pranzo la paura

Tomaso Trussardi ama viaggiare in elicottero, raggiungere le alte vette delle Dolomiti fino al Food Space & Restaurant ma oggi ha dovuto fare i conti con la paura. Più volte abbiamo visto anche Michelle Hunziker e le figlie in elicottero con Tomaso Trussardi ma il terrore che per qualche secondo deve avere vissuto l’imprenditore non è mai toccato alla showgirl. Arrivato in cima per il pranzo quando ancora era in elicottero Tomaso Trussardi ha mostrato sul suo profilo Instagram immagini spettacolari, quelle che magari molti di noi non vedranno mai dall’alto. Vette e nuvole e poi un ottimo pranzo. I saluti abbracciato al proprietario dello spettacolare ristorante, Trussardi è poi salito di nuovo sull’elicottero per tornare alla base. A terra c’era chi riprendeva tutto con il cellulare e mentre l’elicottero si sollevava da terra è arrivata la paura. Le immagini mostrano l’elicottero che si solleva da terra e un attimo dopo sembra andare giù in picchiata ma il pilota riprende il controllo tra le urla dei presenti, immaginiamo anche quelle di Trussardi.

Che brutto momento per Tomaso Trussardi

Anche Tomaso condivide il video tra le storie di Instagram, non deve essere stato un bel momento, anche se è durato poco. Non si sa se era solo, è sempre così riservato, è raro che mostri qualche immagine della sua vita privata, solo lavoro e passioni. Raramente qualche scatto con le sue piccole Sole e Celeste.

Michelle Hunziker intanto è tornata a Milano, completata la ristrutturazione della sua casa e terminate le vacanze estive di certo attende le bambine a casa per riprendere a breve la dolce quotidianità, anche se nel frattempo la vita di tutta la famiglia è cambiata.

L’annuncio della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è arrivata dopo l’ultimo Capodanno. Hanno cercato di trascorrere poi alcuni eventi tutti insieme e di certo continueranno a farlo ma sembra siano sempre più lontani.