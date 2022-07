La madre di Tomaso Trussardi: “La separazione con Michelle? Non l’avevo prevista”

Maria Luisa Trussardi in una lunga intervista al Corriere della sera parla anche del suo “ruolo” di suocera e rivela in che rapporti è con mariti e mogli dei suoi figli. E ovviamente, visto che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono separati solo qualche mese fa, non poteva mancare anche una domanda su questo divorzio; domande alle quali la mamma di Tomaso e presidente della fondazione Trussardi, non si è sottratta, anzi.

Maria Luisa Trussardi che suocera è

Alla domanda di Michela Proietti che ha intervistato la signora Trussardi e le ha chiesto “come è nelle vesti di suocera” la donna ha risposto: “Credo di essere una suocera amata e anche una nonna benvoluta dai miei 6 nipoti. Ho ottimi rapporti con Federico, il marito di Beatrice e con Adriano, il marito di Gaia: ogni tanto fa la gobba e gli dico “stai dritto!” Andavo d’accordo anche con Michelle“. Il matrimonio tra Michelle e Tomaso però, dopo dieci anni in cui tutti hanno creduto che fosse una di quelle favole destinate a durare in eterno, è finito.

Il divorzio Michelle-Tomaso

Parlando della separazione spiega: “Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: “Mamma la sposo, è una brava persona”.”

I rapporti oggi con Michelle Hunziker

Oggi lei e Michelle si sentono ancora, nonostante la separazione? La risposta di Maria Luisa Trussardi: “Sì, in modo normale. Li ha presentati Feltri, gli ho chiesto cosa pensasse dell’addio, mi ha risposto: “Che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti!”.”

La confessione di Maria Luisa Trussardi