La casa di Michelle Hunziker piena di cani, è arrivato anche Odino di Tomaso Trussardi

Se a casa di Michelle Hunziker arriva Odino, c'è anche Tomaso Trussardi?

Michelle Hunziker adora i cani e se arriva anche Odino, il cane di Tomaso Trussardi, è una vera festa in casa. Michelle Hunziker trova sempre il modo di dire qualcosa senza parlare, di fare capire se ci sono novità o meno nella sua vita, soprattutto che tra lei e Tomaso Trussardi non c’è alcun problema. Qualcuno speranzoso che l’ex coppia torni ad essere felice sotto lo stesso tetto e con le figlie pensa che ci sia un ritorno di fiamma, che Michelle e Tomaso stiano tentando di tornare insieme. La presenza di Odino a casa della Hunziker aggiunge probabilità ma la verità è che l’adorato levriero di Trussardi è spesso a casa di Michelle.

A casa di Michelle Hunziker tre cani quando arriva Odino

Erano già tre cani in passato poi è rimasto solo Leone. Di recente è arrivata un’altra Lilly per fare compagnia al cucciolo e se c’è Odino è tutto ancora più bello. Sono tre cani piccoli, allegri, Sole e Celeste li adorano. Sono legatissimi alla Hunziker, infatti Lilly questa mattina si è intrufolata nella sua valigia. La conduttrice e showgirl pronta per partire per la Germania ma la cagnolina non mollava l’abito di Moschino già sistemato.

Michelle Hunziker adesso è già arrivata in Germania con la sua collaboratrice ma chi resta a casa con le bambine? Se Odino è a casa della Hunziker adesso c’è anche Tomaso Trussardi? Magari il rapporto tra i due ex è così forte e sereno che non hanno alcun problema a gestire le figlie in base ai rispettivi impegni di lavoro o forse basta la tata per le figlie e i tre cani. In ogni caso Michelle è serena e si vede, felice già dalle prime ore del mattino e piena di impegni. Giovanni Angiolini resta da solo in Sardegna ma svela che è in pace diviso tra i fine settimana in barca e gli studi in cui opera.