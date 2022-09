Cristina Marino che pancione su Vanity Fair: quando nasce il bebè?

Un pancione davvero enorme per Cristina Marino su Vanity Fair e arriva anche la data del parto

Copertina col pancione per Cristina Marino questa settimana e la moglie di Luca Argentero, imprenditrice, attrice e splendida modella è davvero meravigliosa. A pochi giorni dall’annuncio della gravidanza Cristina Marino mostra curve esplosive, davvero evidenti, aveva quindi ragione a volere annunciare la seconda dolce attesa prima di calcare il red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Sapeva che in molti avrebbero subito capito che era incinta e nonostante il parere contrario di Luca Argentero ha svelato il suo dolce segreto. La base è un po’ sempre la stessa, Cristina Marino e Luca Argentero non desiderano intromissioni da parte del gossip e preferiscono avere un legame diretto con i loro fan, svelando ben prima dei paparazzi, raccontando ciò che vogliono far sapere, anticipando la cronaca rosa.

Cristina Marino in attesa del secondo figlio, quando è prevista la data del parto?

Luca Argentero ha confidato che avrebbe voluto mantenere un po’ di più il segreto dell’arrivo del secondo figlio, il motivo è sempre lo stesso. Quindi, è già tanto che sappiamo che c’è un bebè in arrivo. Nessuna informazione su altro, nessun indizio se la piccola Nina Speranza avrà un fratellino o una sorellina, nessuna data. Visto il pancione e l’annuncio c’è chi ipotizza quando ci sarà il lieto evento.

La data del parto potrebbe essere nei primi mesi del 2023, considerando che sia a metà settembre è difficile che il secondo figlio di Argentero e Cristina Marino nasca prima.

La gioia è ovviamente enorme, questa volta forse la bellissima mammina ha voglia di condividere un po’ di più della gravidanza. Sui social piovono i complimenti e non arrivano solo dai follower ma dalle colleghe, dalle amiche vip. Giusy Buscemi, che da poco è diventata mamma per la terza volta, le confessa che quasi le manca il pancione, tutte la trovano stupenda, Luca è sempre più pazzo d’amore per sua moglie.