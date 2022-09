Cecilia Rodriguez è incinta ma non lo sa. Cosa è successo?

Un malore, nausea, vomito e Cecilia Rodriguez forse è incinta ma lo dicono gli altri, lei pensa ad un virus

Cecilia Rodriguez ha avuto un malore, nausea, vomito e molti sono convinti che sia incinta. Lei lo racconta come sempre sui social, anche perché ha rinunciato a una serata mondana a Roma. Cecilia Rodriguez è rimasta a casa, a Milano, ha lasciato partire Ignazio Moser da solo, dispiaciuta. Stava davvero male, ha chiamato il medico che l’ha rassicurata. “Non vado, sono stata male” ha spiegato ai follower dando la colpa ad un virus intestinale. Il volto pallido, Cecilia Rodriguez è apparsa stanca e quel malessere a molti ha fatto pensare a un bebè in arrivo. Lei non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma ma per il momento non si è realizzato, i fan sperano per lei che questo indizio sia quello giusto. In pratica la sorella di Belen è incinta e non lo sa e se lei dice che si è trattato di un brutto virus c’è chi non si ferma e pensa che invece sia in dolce attesa.

Cecilia Rodriguez sta meglio quando Ignazio Moser torna a casa

Da sola con i suoi cagnolini non sta benissimo, come tutti in queste situazioni ha bisogno di cure e coccole ed è quando arriva il fidanzato che confessa va già meglio. Ed ecco che chi è in attesa della bella notizia si convince che Cecilia Rodriguez è incinta.

“Il dottore è venuto a casa, mi ha visitata. Niente di grave, penso di aver preso un’intossicazione alimentare, un virus intestinale. Volevo solo dirvi che mi dispiace tanto” si riferisce alla sua assenza all’evento mondano nella Capitale.

Niente medicine ma una doccia e sali minerali: “A me il dottore ha consigliato di riposarmi. Mi guarderò un film, mi sono fatta una bella doccia, bevo acqua, sali minerali per non disidratarmi perché ieri ho avuto tantissimi vomiti…” nessuna gravidanza ma chi desidera sognare continua a farlo per lei.