Il gesto di Ignazio Moser risolve i problemi tra Cecilia Rodriguez e la suocera

Un gesto con cui Ignazio Moser ha salvato la situazione tra Cecilia Rodriguez e la suocera, sua madre

Da sempre si vocifera che tra Cecilia Rodriguez e sua suocera, la mamma di Ignazio Moser, non ci sia un rapporto idilliaco. E’ la vecchia storia di sempre ma se Francesco Moser ha più volte confessato che per suo figlio Ignazio immaginava una compagna lontana dal mondo dello spettacolo, Carla Merz non è mai apparsa, non ha mai detto nulla su suo figlio e la nuora. Dopo il divorzio dei genitori di Ignazio Moser è saltato fuori che addirittura uno dei problemi dell’ormai ex coppia potesse essere proprio Cecilia. I pettegoli ricevono solo adesso una risposta ed è l’ex gieffino a porre fine al gossip che riguarda sua madre e la sua fidanzata. Un gesto con cui Ignazio Moser ha tutelato non solo la sua compagna ma ha anche confermato che la sua mamma è da sempre molto discreta e riservata.

Ignazio Moser smentisce i pettegolezzi su sua madre e Cecilia Rodriguez

E’ il settimanale DiPiù ad avere riportato di recente alcune testimonianze di chi sa che la suocera non apprezza molto la modella argentina, la sorella di Belen. Sempre gli stessi pettegoli hanno riportato che la signora Carla non vedrebbe di buon occhio il legame con una donna famosa.

Ci ha pensato il giovane Moser, anche se ha fatto attendere tutti prima di agire. “La Checunita e la Carlina” commenta l’ex concorrente del GF Vip mostrando una foto insieme di suocera e nuora a cena sedute una accanto all’altra. Sorridono, sono complici, non c’è alcun problema tra loro. Anche la Rodriguez ha condiviso la stessa storia e così anche lei ha messo fine alle malelingue. Non c’è alcun problema tra le due donne che amano Ignazio Moser, il loro è un rapporto che semplicemente non desiderano fare apparire sui social. Non c’è nessun astio tra loro, anche perché la sorella di Belen è spesso a Trento con il suo fidanzato, come in questi giorni. Nessuno ha voluto aggiungere altro alla vicenda, non c’è bisogno di alcuna spiegazione per la pace in famiglia, che già è presente.