Come sta Beatrice Valli: è Marco Fantini a rispondere ai fan preoccupati

Sono giorni che Beatrice Valli sta male ma non ha raccontato nulla ai fan. Ci pensa Marco Fantini a spiegare qualcosa

Pochissime storie sui social, poche informazioni a chi la segue sempre con affetto. Ore di grande ansia a preoccupazione per i followers di Beatrice Valli. La moglie di Marco Fantini aveva spiegato poco tempo fa che avrebbe dovuto fare degli accertamenti per approfondire meglio su alcuni problemini di salute che la preoccupavano da un po’ di tempo. Sabato però la situazione è precipitata e i fan hanno capito che stava succedendo qualcosa di grave. Beatrice non ha detto molto ma quando è tornata a casa si è capito che era stata in ospedale. Ieri Marco, suo marito, ha raccontato qualcosa in più, spiegando che nelle ultime ore la Valli era stata un po’ meglio ma che sabato era stata una giornata drammatica, visto che Bea non riusciva neppure ad alzarsi dal letto. In soccorso di Marco e Beatrice a Milano è arrivata anche la mamma della Valli, che con fiori freschi e dolci per i bambini, si sta prendendo cura insieme al Fantini della famiglia.

Come sta Beatrice Valli: la risposta di Marco sui social

Il Fantini non è sceso molto nei dettagli, ha solo fatto capire che la situazione sta migliorando e anche il fatto che lui comunque abbia continuato a partecipare ad eventi e simili, ha rassicurato i fan sul fatto che comunque Bea, per quanto stia male, non ha nulla di grave. E se lo augurano ovviamente tutti, con la speranza che nelle prossime ore la Valli starà di nuovo meglio e potrà raccontare direttamente a tutte le persone che la seguono, che cosa è successo in questa complicata e difficile settimana.

Tra l’altro anche Marco Fantini questa settimana ha avuto un piccolo incidente e ha dovuto sottoporsi proprio questa mattina a una operazione al dito che pare sia andata bene. Non possiamo quindi che fare un grande in bocca al lupo a entrambi!