Stefania Orlando conferma la fine del suo matrimonio con Simone: le prime parole

Dai social arriva l'annuncio: matrimonio finito per Stefania Orlando e Simone. E' la conduttrice a spiegare che cosa è successo

Sembrava una storia d’amore perfetta, sembrava un matrimonio che non poteva essere destinato a finire. Ma qualcosa si è rotto e le favole si sa, non sempre hanno un lieto fine. Lo spiega Stefania Orlando, dopo che le voci sulla sua separazione da Simone, suo marito, si sono fatte sempre più insistenti. I fan hanno iniziato a chiedere spiegazioni, le versioni sul loro matrimonio erano diverse. Poi ieri le parole sui social della conduttrice, la festa di Matano alla quale si è presentata da sola. E così oggi, Stefania Orlando ha scelto i social per raccontare cosa le sta succedendo e ha annunciato che lei e Simone si sono lasciati, chiedendo a tutte le persone che le vogliono bene di rispettarla e di non fare illazioni perchè quando una storia finisce, solo chi l’ha vissuta può sapere davvero quello che sta succedendo. “Io e Simone abbiamo camminato per anni sulla stessa strada, nella stessa direzione” spiega Stefania Orlando, che poi parla di un bivio, che li ha messi di fronte a una decisione e la decisione è stata quella di separarsi.

Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando: è finita davvero

La Orlando ha chiesto a tutte le persone che in questi giorni si sono chieste se davvero fosse finita, che cosa fosse successo, di non fare illazioni perchè solo lei e Simone, sanno realmente quello che è accaduto e non è tempo di fare speculazioni. Parla di un dolore fortissimo ma anche di tutto l’amore di questi 15 anni, con ricordi che rimarranno per sempre intatti nella sua memoria. Parla di stima, di rispetto, e anche della voglia di farsi un augurio a vicenda, quello di essere lo stesso felici, seppur separati.

Nessun commento da parte di Simone che di recente non è stato molto attivo sui social. Il musicista si è limitato a condividere la stessa storia che Stefania Orlando ha pubblicato sul suo profilo instagram senza aggiungere altre parole.