Matrimonio finito per Stefania Orlando? “Le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti”

Un lungo messaggio di Stefania Orlando conferma che il marito è andato via?

Tra una coccola alla sua cagnolina e la spazzatura che c’è a Roma Stefania Orlando lancia messaggi a chi va via e a chi resta perché continua ad amare: si riferisce al marito? Dicono che Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si siano lasciati. E’ davvero finito il matrimonio di Stefania Orlando? Voci che giravano già da tempo, crisi che poi sembravano superate ma adesso il gossip torna e la conduttrice condivide un lungo messaggio tra le sue storie di Instagram. Cita un pensiero di Alessandro Ammendola ma sembra perfetto per lei; in questo modo forse conferma che è davvero finita con il chitarrista che aveva sposato realizzando il suo sogno. Da tempo la coppia non appariva più sui social mentre in passato erano sempre insieme, presenti con i vari aggiornamenti.

Stefania Orlando si separa dal marito?

E’ di nuovo single? La splendida Stefania Orlando incassa un’altra delusione dalla vita? Sembra che sia davvero così, niente di ufficiale ma nemmeno indizi che facciano pensare il contrario. Sui social non versa lacrime, nei video non mostra il suo dolore ma usa le parole di Ammendola per dire ciò che sente e pensa.

“Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero” si riferisce a lei o a Simone?

“Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e sembra andare tutto a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire che cos’è l’amore” e forse queste frasi sono davvero per l’uomo che aveva sposato in spiaggia organizzando un meraviglioso matrimonio in bianco. Parla poi di amicizia ma precisa che va conquistata, che arriva con il tempo. Non è un momento semplice per lei ma lo affronta a testa alta.