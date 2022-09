Belen e Stefano a Capri con le famiglie: tutti insieme la felicità è totale

Un altro fine settimana speciale per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl pubblica le foto con le famiglie

Dalla villa di Stefano De Martino all’arrivo di Belen Rodriguez a Napoli con i suoi genitori e i figli Santiago e Luna Marì ma la felicità diventa totale con l’ultimo fine settimana. Una gita a Capri con la barca a cui Stefano ha dato il nome si suo figlio, con loro c’è anche la Adelaide De Martino. E’ Belen a scattare una foto alla cognata mentre dorme, una foto dolcissima che la sorella di Stefano De Martino apprezza e condivide. Tutto è tornato come un tempo tra i Rodriguez e i De Martino, forse tutto è ancora più bello di prima. Non deve essere stato semplice superare tutto ma, come confidato dalla showgirl argentina, lei ha trovato il coraggio di non badare agli altri ma di essere felice, di avere di nuovo ciò che desiderava più di tutto.

Belen e Stefano in barca con i Rodriguez ed Adelaide De Martino

In primo piano nelle foto e nei video c’è spesso la piccola Luna Marì, è una bimba meravigliosa e la sua mamma non smette di dedicarle parole d’amore, di mostrare a tutti la sua dolcezza, la sua bellezza. E’ parte della sua immensa felicità ma dopo avere ritrovato davvero il rapporto con suo marito Belen e Stefano hanno ricucito insieme il legame con le famiglie, con i rispettivi suoceri.

Quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono sposati erano spesso tutti insieme e il legame tra le due cognate era forte, poi tutto si è dissolto. Adelaide e Stefano sono sempre rimasti uno accanto all’altra, Belen era fuori da quel mondo. Adesso trovano modo e tempo per stare tutti insieme, per farlo senza serate mondane ma stando semplicemente insieme, in barca, al mare, nelle loro case, senza alcuna intromissione. E’ la vera felicità perché ogni tassello sembra al suo posto.

Anche Veronica Cozzani pubblica sul suo profilo social una foto sulla barca di Stefano, di spalle mentre ammira i Faraglioni. I fan pazzi di questo ritorno delle famiglie. Stefano e Gustavo sono più discreti, lasciano alle donne tutte le foto sui social.