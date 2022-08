A Belen scappa come Luna chiama Stefano De Martino

E' dolcissimo il legame tra Stefano De Martino e Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez

Che meraviglia Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese. La piccola è tornata da qualche giorno dalla sua mamma, dopo avere trascorso un po’ di giorni con il papà. La famiglia è di nuovo riunita, Belen e Stefano con Santiago e Luna sono a Napoli in una villa bellissima immersa nella natura. Ci sono un pianoforte e alcuni dettagli che fanno pensare che quella villa non sia in affitto ma un acquisto del conduttore. In giardino c’è anche il meraviglioso labrador di Stefano De Martino. E’ Belen Rodriguez come sempre a mostrare un po’ della loro vita, della loro bellissima estate. Luna mangia la pasta, nel piatto enorme che la sua mamma ha messo sul suo seggiolone ci sono le penne in bianco. La piccola porta la pasta alla bocca con la manina, mangia con gusto, il pranzo le piace tanto. A terra c’è Choco e Luna vorrebbe dare al cane un po’ della sua pasta.

Il legame tra Stefano De Martino e Luna Marì

Belen chiede alla sua bimba se vuole dare un po’ della sua pappa a Choco ma poi la ferma: “No, che poi Tetè si arrabbia eh”. Tetè è Stefano ed è dolcissimo il modo con cui Luna lo chiama. Stefano è un nome ancora troppo difficile per lei.

Qualche mese fa Stefano De Martino ha spiegato che lui si sente come uno zio per la bambina perché è la sorellina di suo figlio. Sono un esempio di famiglia meravigliosa. Belen ha confidato che non è certo semplice fare da mamma a figli di due papà diversi ma con l’amore e il rispetto si fa nel migliore dei modi. E’ lei ad avere superato la paura e ad avere avuto il coraggio di vivere la sua vita. Queste e altre confidenze della showgirl tra le sue storie di Instagram mentre trascorre tanto tempo con i suoi figli, finalmente felice.