Pamela Prati ha finalmente trovato il suo “Marc”: Marco Bellavia è l’uomo giusto?

Potrebbe nascere una storia d'amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati? Prove tecniche di avvicinamento nella casa del Grande Fratello VIp 7

A una settimana dall’inizio del Grande Fratello VIP 7 sembrano sbocciare prime amicizie speciali nella casa più spiata di Italia. Riflettori puntati su tutti i concorrenti ma in particolare su due coppie che potrebbero sbocciare. La prima è quella formata da Spinalbese e Ginevra. La seconda invece potrebbe essere quella formata da Pamela Prati e Bellavia. Ebbene si, tre anni dopo, la Prati potrebbe aver trovato il vero Marc, anzi Marco, l’uomo giusto capace di farle battere il cuore. E’ possibile? Tra i due sembra essersi instaurata da subito una certa sintonia. Il Bellavia sin dal primo momento ha corteggiato la Prati con complimenti e lusinghe, sicuramente affascinato dalla show girl sarda. E va detto che la Prati non sembra impermeabile al fascino del Ballavia, anche lei infatti, ha un cuore ed è fatta di carne e ossa e magari ha davvero tanta tanta voglia di scoprire se può ancora innamorarsi!

Cupido di questa possibile relazione si è fatto Spinalbese che poche ore fa nella casa del Grande Fratello VIP 7, parlando con gli altri concorrenti ha detto: “Comunque dobbiamo trovare il modo di far trovare il coraggio a Marco a provarci con Pamela. Facciamo in modo che lui si butti“.

Pamela Prati e Marco Bellavia, potrebbe nascere qualcosa nella casa del GF VIP 7?

Antonino quindi, nel tentativo di scoprire se Marco potrebbe essere realmente interessato alla Prati, ha provato a chiedergli che cosa pensa della sarda. “Lei è splendida, anche le altre ragazze sono belle, però è chiaro che si vede la differenza generazionale. Per di più Pamela è speciale per il suo vissuto e per il suo essere diva e donna. Il suo sfuggire da me? Sì io le corro dietro e questo ti emoziona? La conquista è la cosa più bella di tutte. Questo è il percorso che fai per raggiungere un traguardo che può essere fidanzarti e sposarti con una donna ed essere felice“ ha detto Bellavia che però non si è sbilanciato molto…

Il Bellavia non vuole intermediari e infatti ha deciso di parlare direttamente con Pamela Prati spiegandole che da 20 anni la guarda e la ammira, da sempre affascinato dalla sua bellezza e dal suo essere diva. Le ha poi spiegato che deve sorridere di più, perchè quando ride è meravigliosa. E inoltre si è candidato: Bellavia ha detto alla Prati di essere convinto che nella sua vita abbia bisogno di un uomo come lui…Un buon inizio.