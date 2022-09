Ginevra Lamborghini e Antonino già molto vicini: frasi tenere e sguardi coccolosi al GF VIP 7

Potrebbero essere Ginevra e Antonino la prima coppia del Grande Fratello VIP 7?

Per fortuna che nella casa del Grande Fratello VIP 7 non ci sono solo serpi dal veleno potentissimamente velenoso ma anche persone diverse, come Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini che non passano tutto il loro tempo a sparlare del prossimo. Per il momento, non l’hanno mai fatto o almeno, non ci sono video eclatanti che mostrino tutto la loro cattiveria, anzi. A differenza delle malelingue di questo Grande Fratello VIP 7 che probabilmente hanno anche le ore contate nel reality di Canale 5, Antonino e Ginevra si stanno conoscendo, passando del tempo insieme tra chiacchiere e momenti di tenerezze. Niente baci, niente particolari avvicinamenti ma delle frasi sussurrate a metà che lascerebbero pensare a un interesse da parte della Lamborghini per l’ex di Belen. Che tra i due ci sia stato sin da subito un bel feeling ( anche se entrambi all’inizio lo hanno in qualche modo negato) è visibile a occhio nudo. Sono giorni che Antonino non fa altro che pensare alla festa a sorpresa per il compleanno di Ginevra. E la sorella di Elettra dal canto suo, non nasconde un leggero interesse per il bel Nino. Tra l’altro Spinalbese è stato anche particolarmente colpito dal fatto che Ginevra sembri più piccolo di lui ma in realtà non lo è…Nelle ultime ore comunque tra i due non sono mancate tenerezze ed è diventato virale un video nel quale, c’è una sorta di corteggiamento da parte di Ginevra al parrucchiere…

Antonino e Ginevra sono la prima coppia del GF VIP 7?

Sui social è già partita la ship, come si suol dire in questi casi ma non è stato ancora inventato e coniato un termine per parlare dei due. Quelle famose crasi come i #pretelli o i #jerù. Potrebbero nascere i Lambospina? Staremo a vedere.

Antonino : "ma che guardi sopra?"Ginevra: "niente guardo a te"Antonino: "ah così"Ginevra: "si ma guardami quando ti parlo"DAI SU MA COME SI FA CON QUESTI DUE#gfvippic.twitter.com/eGbBMlVyDX September 25, 2022

E poi anche questo

Ginevra: Antonino è follemente innamorato di me! ✈️✈️✈️ Sti due so pazzi 🤣 #GFvip pic.twitter.com/q9ryPkbVy2 September 25, 2022

Nella casa molti vipponi non hanno dubbi: sta nascendo un amore, e secondo voi?