Per la Rivista Chi non ci sono dubbi: Michelle Hunziker e Tomaso ci riprovano, le prove

Michelle e Tomaso stanno provando a ricostruire il loro matrimonio? Ecco le ultime news dalla rivista Chi

Quando Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker con un comunicato condiviso hanno annunciato la fine del loro matrimonio, molti giornalisti avevano commentato, dicendo che da tempo si sapeva di questa crisi ma che nessuna rivista blasonata, voleva mettere in discussione una unione così forte. Per molte persone comuni quindi, la fine di questo matrimonio è arrivata come un fulmine a ciel sereno, perchè si era parlato molto poco di una possibile crisi tra i due. Una crisi che però, secondo quanto si legge anche oggi sulla rivista Chi, potrebbe rientrare. Da settimane si parla di uno strano riavvicinamento tra Michelle e Tomaso, ma sarà vero? Nel numero della rivista Chi in edicola questa settimana, vengono mostrare le foto di Tomaso Trussardi che entra ed esce dall’appartamento di Milano dove Michelle vive con le sue figlie. Nulla di eccezionale: l’imprenditore è pur sempre il padre di Sole e Celeste e i rapporti con la sua ex, anche per ovvi motivi, sono buoni. Secondo la rivista Chi però, le visite, non sarebbero solo quelle di un padre che incontra le sue figlie. Il Trussardi infatti avrebbe passato la notte a casa di Michelle: ma siamo sicuri che lei fosse in casa? Il fatto che Tomaso abbia dormito lì, non sembra una prova così evidente di questo riavvicinamento. C’è anche dell’altro?

E’ Michelle Hunziker a voler tornare sui suoi passi?

Stando a quanto si legge sulla rivista Chi in edicola questa settimana, sarebbe stata Michelle a volere questo riavvicinamento con Tomaso, dopo una breve parentesi con la fiamma Giovanna Angiolini, che però si sarebbe spenta subito. Si parla addirittura di una sorta di pressing che la conduttrice avrebbe messo in atto per riconquistare il suo ex marito. E visto che l’amore in realtà non era mai finito, le cose si starebbero rimettendo al loro posto. Sarà vero? “Bocche cucite da parte dei diretti interessati ma sappiamo che la costruzione di questo amore non può essere smentita” si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Per Michelle che sta vivendo un momento magico anche in vista della nascita del suo primo nipotino, potrebbe quindi esserci un’altra bella notizia in amore, se davvero le cose stanno così!