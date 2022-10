Michelle Hunziker in lacrime: “E’ tutto blu nella mia vita”

Questa mattina Michelle Hunziker continua a piangere e ridere ripetendo che è tutto blu nella sua vita

Michelle Hunziker è in lacrime, piange tra i sorrisi perché esplode di felicità. E’ uno dei momenti più belli per lei e per la sua famiglia, perché la sua Aurora la renderà presto nonna e perché ieri hanno scoperto se è maschio o femmina. Come aveva detto Eros Ramazzotti sul palco dell’Arena di Verona l’importante è che stia bene, non importa se è maschio o femmina. Ovvio, la pensa così anche Michelle Hunziker sulla salute ma il desiderio di avere un maschietto in famiglia per lei era rimasto solo un sogno. Adesso invece sta per diventare realtà. Michelle Hunziker ha tre figlie femmine, meravigliose, ma la sua intenzione era quella di attendere davvero l’arrivo del maschietto, poi le storie d’amore finiscono e tutto diventa più complicato. Ci ha pensato Aurora Ramazzotti a renderla due volte felice.

La gioia di Eros e Michelle al gender reveal party

E’ stata Sara Daniele ad organizzare la festa per la coppia di amici e ovviamente c’erano anche i nonni. Tutti in attesa di scoprire se avrebbe vinto il pupazzo rosa o il pupazzo celeste e la gran sorpresa ha emozionato tutti. Aurora è in lacrime ma più per la scoperta, in quel momento ha potuto immaginare molto di più del suo futuro. Michelle Hunziker invece sperava più di ogni altra cosa che fosse maschio. Meravigliose le foto della famiglia al completo tra lacrime e risate.

Subito dopo sui social tutti hanno svelato che Aurora Ramazzotti sarà mamma di un maschietto ma questa mattina Michelle Hunziker ancora non riesce a trattenere la gioia. “E’ tutto blu nella mia vita” ripete ridendo. Mostra anche la cintura blu che può sfoggiare sulla divisa del kyokushinkai.

Confessa che quando lei è così felice mangia tantissimo, come un toro, e si vede dalla sua mascella che si ingrossa, stile Ridge di Beautiful. Non le importa, c’è bisogno di festeggiare, di lasciarsi andare, a volte c’è bisogno solo di essere felici.