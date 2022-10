Aurora Ramazzotti svela se sarà maschio o femmina: che gioia per Goffredo, Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti scopre se è in attesa di un figlio maschio o una figlia femmina e la festa è bellissima



Che gran festa oggi per Aurora Ramazzotti che ha già scoperto se il figlio in arrivo sarà maschio o femmina. Anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono divertiti ed emozionati alla festa per il loro bebè, per svelare a tutti se è in arrivo una bimba o un bimbo. Da pochi giorni la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha confermato che è incinta, ha raccontato la sua felicità e ha anche chiesto un pochino di tempo per capirci qualcosa in più. Ma Aury è già tornata, attiva come sempre sui social. Non lascia i suoi follower senza notizie, soprattutto adesso, e appena ha saputo se è in dolce attesa di una figlia o di un figlio ha voluto condividere un po’ della sua emozione su Instagram. Martedì arriveranno tutte le foto della festa ma prima che le mostrino altri è lei a volere svelare se nascerà un bambino o una bambina.

Aurora Ramazzotti con il compagno e i futuri nonni

E’ stata Sara Daniele ad organizzare la festa, è lei l’amica di sempre, è lei che chiama “sorella”, è lei che abbraccia piangendo perché grazie a lei oggi ha vissuto dei momenti speciali, emozioni fortissime.

Jonathan Kardashian ha animato la festa, è lui che si vede sempre con il microfono tra le mani, felice per i suoi amici che stanno per diventare genitori. Pazzi di gioia anche Eros e Michelle Hunziker, la foto dell’abbraccio di famiglia è un vero spettacolo. Ovviamente il primo con cui condividere tutte le emozioni è Goffredo, sono dolcissimi insieme, si amano così tanto e stanno costruendo il loro futuro. Lo faranno con un maschietto da crescere e coccolare. Lo rivela aggiungendo cuori azzurri. “Grazie a tutti, vi amiamo!” è il commento della coppia. Michelle pazza di gioia: finalmente un maschietto in famiglia.