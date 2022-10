Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi festeggiano il compleanno di Sole ma anche l’anniversario

Una dolce festa di compleanno per Sole Trussardi ma Michelle e Tomaso oggi festeggiano anche altro

Sole, la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, oggi compie 9 anni, aveva solo 1 anno quando la sua mamma e il suo papà si sono sposati. Michelle e Tomaso oggi festeggiano il compleanno della loro bambina ma dicono che forse festeggeranno anche l’ottavo anno di matrimonio. E’ da un po’ di anni che la coppia o ex coppia non mostra le cene romantiche dell’anniversario. Prima la pandemia e poi la separazione, ma ricordiamo i primi anni dopo le nozze, le rose rosse, tutto il romanticismo e il desiderio di ritagliarsi una serata speciale tutta per loro due e con le dichiarazioni d’amore più dolci. Chissà se stasera, dopo avere festeggiato il compleanno di Sole per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarà come racconta il gossip.

Michelle e Tomaso Trussardi insieme in un giorno importante

La Hunziker e Trussardi si sono sposati il 10 ottobre del 2014, una giornata importante già prima del loro sì perché il 10 ottobre è il giorno in cui è nata la loro prima figlia. Sole è in tutte le loro foto del matrimonio, dolcissima, come lo era Aurora Ramazzotti al matrimonio di Eros e Michelle. Ed è stata Aurora a fare per prima gli auguri alla sorellina ricordando che sarà presto Zia Sole. Di buon mattino Michelle ha preparato alla sua bambina una colazione speciale, una prima tortina fatta con le fette di pan brioche e crema golosa con candeline e stelline.

Pochi minuti fa il post di auguri alla sua piccolina: “Il Sole nel cuore. Ti amo amore mio, Auguri”. Non sono ancora arrivati gli auguri di papà Tomaso ma i fan della coppia attendono di vedere anche altro, magari le foto dell’amore che è tornato di nuovo.

In famiglia si festeggia anche un altro compleanno, quello di nonna Ineke, la bellissima mamma di Michelle Hunziker. Oggi è davvero una gran festa, si spera.