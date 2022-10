Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dal figlio a Trieste, è dolce la colazione tutti insieme

Un fine settimana pieno d'amore per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a Trieste per il figlio Davide

Altro che crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la rivista Chi li ha paparazzati a Trieste con il figlio Davide. Il secondogenito di Sonia e Paolo Bonolis ha firmato un contratto di tre anni con la Primavera della Triestina e in questo modo le trasferte della coppia diventano una dolce abitudine, una scusa per ritagliarsi un momento solo per loro due incontrando Davide che è così cambiato, cresciuto. Basta poco per fare parlare il gossip di separazione, di crisi, se non è l’uscita di un libro è la confidenza di dormire in camere separate, ma la verità è che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno da tempo trovato il loro equilibrio. “Spera solamente di non ripensarci mai perché questa volta non mi troverai” è una delle ultime frasi della Bruganelli su Twitter, ha scatenato i pettegolezzi pensando fosse rivolta al marito. In realtà lo era ma solo per citare il libro di Bonolis.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a colazione con il figlio Davide

Chi pubblica le foto di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a colazione con il figlio. Davide è l’uomo della sua vita, è il figlio che l’ha aiutata tanto e le manca tantissimo ma manca anche a Paolo. Le foto a Trieste sono quelle di una famiglia sempre unita. La coppia segue attenta tutti e tre i figli ma ognuno ha le proprie esigenze. Davide è il figlio che ha sempre cercato tante attenzioni, che se non si sentiva bene non chiudeva in camera ma restava sul divano, nel salotto, per ricevere affetto da tutti.

La Bruganelli ha confidato che Davide non è mai stato bravissimo a scuola ma il calcio era uno dei suoi sogni. Si è messo a dieta, si è impegnato, ha realizzato il suo desiderio e adesso mamma e papà non possono che tifare per lui. La Bruganelli è ovviamente innamorata del suo Davide, in passato ha anche confessato che non è stato semplice per lei i primi anni da mamma, di conseguenza non lo è stato nemmeno per suo figlio ma adesso c’è solo tanto amore.