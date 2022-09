Sonia Bruganelli emozionata per le parole del figlio, Davide Bonolis

Sonia Bruganelli ammette che è molto doloroso non avere più il figlio a casa

Davide Bonolis è appena andato via di casa e per sua madre, Sonia Bruganelli, non è stato semplice e non è ancora semplice da metabolizzare. Sonia Bruganelli parte stasera con la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sarà opinionista in coppia con Orietta Berti. Ieri a Verissimo ospite di Silvia Toffanin si è commossa raccontando del suo legame con il figlio, della sua assenza. “L’ho vissuta male, malissimo, perché è successo tutto così velocemente e poi io ho due femmine e sono più indipendenti, sempre nelle loro camere, lui invece per esempio se stava male si metteva in salone”.

Sonia Bruganelli il messaggio del figlio e la dolorosa partenza

Davide Bonolis per Orietta Berti è un po’ mammone, anche lei è presente nello studio di Verissimo; Sonia non risponde ma continua a raccontare che suo figlio voleva farsi vedere quando stava male, aveva bisogno di lei, del padre. “Adesso io apro la porta di casa e lui non c’è nel salone”. Anche per Paolo Bonolis non è stato semplice vederlo partire, anzi il conduttore la vive ancora peggio la nuova situazione perché in casa si ritrova sempre solo.

“Io spesso non ci sono e le figlie in camera, Davide non c’è e Paolo è in questa enorme casa da solo”. Sa che è giusto che suo figlio sia lontano da casa ma a 18 anni pensava di tenerlo ancora un po’ con lei, invece è arrivata l’opportunità di giocare nella Triestina.

Ma c’è una sorpresa per Sonia Bruganelli, un messaggio di suo figlio Davide. A lei non sembra vero, Davide che ringrazia lei e il padre per averlo reso così determinato. “Gli avete scritto un gobbo perché non può essersi espresso in un italiano così corretto” la Bruganelli racconta che suo figlio ha tante doti, è bravissimo in tutti gli sport ma a scuola non è mai stato bravo. In realtà è emozionata, commossa nel vedere il suo ragazzo, sa quanto può essergli costato quel messaggio; così stempera un po’ tutto raccontando altro ma è così felice del suo saluto, delle sue parole: “E’ bello, vero?”.