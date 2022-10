Cuore infranto per Melissa Satta che scrive messaggi pieni di dolore

Un cuore spezzato e frasi che Melissa Satta sembra rivolgere al suo ex fidanzato

Forse non è finta nel migliore dei modi tra Melissa Satta e Mattia Rivetti, di certo il cuore della showgirl è spezzato. E’ Melissa Satta a pubblicare su uno sfondo nero quel cuore rosso infranto, fa così capire che non è un momento positivo per lei. Non lo è mai quando finisce una storia importante ma la sua relazione con Rivetti si è interrotta all’improvviso. Cosa è successo? In estate erano una delle coppie più felici, pronti entrambi a mostrarsi sui social, pronti forse anche a grandi progetti. Nelle ultime ore ha invece annunciato la fine della relazione, Melissa Satta l’ha fatto in modo gelido e lasciando trasparire tutto l’amaro. Poi un cuore spezzato e le frasi sui social che sembrano rivolte al suo ex fidanzato.

Melissa Satta: “Ecco il mio segreto”

Sul suo profilo social la Satta mostra il suo lavoro, parte della vita privata, quasi mai frasi o commenti, soprattutto se riguardano la sua vita. Questa volta è diverso, questa volta ha qualcosa che desidera tirare fuori, condividere o forse sono solo messaggi per Mattia. Poco prima di annunciare la fine del legame con Mattia Rivetti ha postato: “Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi” è la frase che conosciamo tutti, è ciò è essenziale o che dovrebbe esserlo per tutti.

Da Il piccolo principe a una frase trovata sul web Melissa Satta questa volta dice di più: “Fai tutto ciò che vuoi nella vita ma evita di ferire le persone intenzionalmente”. A chi si riferisce? Forse all’uomo che credeva potesse renderla di nuovo felice, all’uomo che le aveva fatto credere di nuovo nell’amore dopo il doloroso divorzio da Kevin Prince Boateng, il papà di suo figlio Maddox? Passerà anche questa o c’è ancora speranza per la coppia? Magari lo racconterà Melissa quando vorrà.