Melissa Satta, il gelido annuncio della fine della relazione con Mattia Rivetti

E' gelido l'annuncio di Melissa Satta nel comunicare che è finita con Mattia Rivetti



Dopo una serie di frasi e considerazioni profonde pubblicate sui social nelle ultime ore Melissa Satta ha annunciato la fine della storia d’amore con Mattia Rivetti. Un annuncio gelido, Melissa Satta usa il termine relazione, non cita il suo ormai ex compagno e nel suo grazie a tutti c’è solo il suo nome: Melissa. Nero su bianco, una storia su Instagram con puntini sospensivi e nessun cuore, nessun gesto d’affetto o un dolce ricordo dei “quasi due anni di relazione”. Non ha una gran fortuna in amore Melissa Satta ma sa anche che dopo avere amato tanto è difficile avere qualcun altro accanto, per questo aveva atteso a lungo prima di uscire allo scoperto con Mattia, prima di dire a tutti che era di nuovo innamorata.

Melissa Satta: “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine…”

La doppia separazione e infine, il divorzio da Boateng sono stati i momenti più dolorosi della sua vita, niente di paragonabile forse alla fine di quest’ultima storia ma Melissa e Keving Prince Boateng condivisero messaggi importanti nel dirsi addio, pubblicando il rispettivo grazie all’altro. Poi ognuno ha trovato un altro amore ma se Kevin Prince Boateng si è già risposato, Melissa Satta oggi annuncia che con Mattia è finita. Ovviamente non aggiunge altro. Rivetti ha il profilo privato ma lui è ancora più riservato.

Questa estate li avevamo visti insieme da una spiaggia a un’altra, con loro anche il figlio di Melissa e Boateng, il piccolo Maddox; altri amici e anche le loro dichiarazioni d’amore che finalmente arrivavano sui social. E’ tutto finito e la meravigliosa Melissa Satta condivide alcune frasi: “Amo guardare il cielo di notte; scelgo sempre la verità; smo la calma”. Dalle pagine di un libro che sta leggendo sottolinea: “Taglia tutto quello che è di troppo ma abbi cura dei fili essenziali”.