Melissa Satta è felice e bellissima in Sardegna con Mattia Rivetti e il piccolo Maddox

Tra le pagine di Chi questa settimana sono tantissime le coppie vip in vacanza e ci sono anche Melissa Satta e Mattia Rivetti. Bellissimi e innamorati non si nascondono già da un po’ ma con la vacanza in Sardegna e la presenza di Maddox non c’è più alcun dubbio: la storia d’amore è di quelle destinate a durare magari una vita intera. Per Melissa Satta e Mattia Rivetti è la seconda estate insieme, è l’ennesima vacanza ma questa volta non c’è solo il gossip a mostrarli in coppia. La Satta si lascia andare e tra le storie di Instagram più volte appare il suo Mattia. Non è estate se Melissa non vola in Sardegna per un lungo soggiorno, è la sua isola e le presentazioni sono d’obbligo. Con la coppia c’è anche Maddox, il figlio nato dal matrimonio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Il calciatore si è già risposato, chissà se tra i desideri della showgirl e modella c’è anche un secondo matrimonio.

Melissa Satta in barca con Mattia e Maddox

E’ già da un mese che la Satta è in Sardegna ma i paparazzi beccano la coppia a Porto Cervo, in spiaggia. Lei invece mostra attimi magici in barca. Prima lo spettacolo regalato dalla natura con i delfini in mare e poi il suo buongiorno, il primo piano del compagno, le immagini del piccolo Maddox. Non desidera altro dalla vita che proseguire con tutto questo.

Melissa e Mattia Rivetti si sono conosciuti grazie a Renzo Rosso, ed è con l’imprenditore e la fidanzata Arianna che spesso momenti e vacanze insieme. Tutto è iniziato a Saint Tropez, in Costa Azzurra, un anno fa o poco più. Perché se è vero che è in quel periodo che hanno deciso di uscire allo scoperto è anche vero che hanno fatto tutto con calma ragionando. Sono entrambi discreti ma è soprattutto Rivetti a desiderare vacanze senza Instagram ma romantiche con la sua Melissa.