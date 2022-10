Aurora Ramazzotti incinta mostra il momento in cui l’ha detto a Michelle e Sara

Michelle Hunziker era con sua figlia Aurora quando ha fatto il test di gravidanza scoprendo di essere incinta

Aurora Ramazzotti è in viaggio in treno e ne approfitta per rispondere alle domande delle follower, ovviamente anche sulla gravidanza. A loro regala due momenti dolcissimi, quelli in cui ha scoperto di essere incinta e l’ha detto alle persone più care. E’ Michelle Hunziker che ha saputo prima di tutti che sua figlia Aurora era incinta; erano insieme. Insieme in bagno e con lo stesso pigiamino, emozionatissime nell’attendere l’esito del test di gravidanza. E’ un dolcissimo abbraccio quello che Aurora Ramazzotti mostra: c’è tutta l’emozione di mamma Michelle che non vedeva l’ora di diventare nonna e la sua che ancora non aveva ben chiara.

Aurora Ramazzotti ecco come e quando ha saputo di essere incinta

E’ stato il gossip a svelare tutto molto presto, a raccontare che Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti erano andate in farmacia per compare un test di gravidanza. Era tutto vero ma Aury ha ovviamente voluto attendere i tre mesi prima di dirlo a tutti. Oggi però può finalmente mostrare le sue emozioni ma anche quelle vissute dalla mamma e dall’amica del cuore, Sara Daniele. E’ alla figlia di Pino Daniele che ha detto subito che era incinta, lei è stata la prima e una delle poche a dovere mantenere il difficile segreto. Sara era in aereo, ha pianto dalla gioia così inattesa.

“Ora sto molto bene, grazie. Come tutto cerco di viverla nella maniera più cauta ed equilibrata possibile. Con Goffredo al mio fianco è tutto perfetto. Un giorno alla volta e ogni giorno scopro cose nuove. Sicuramente ho fame. Molta” risponde a chi le chiede come sta.

C’è poi chi non ha apprezzato il suo silenzio nei primi mesi e Aurora non fa mancare la sua risposta: “L’avete saputo prima dell’80% dei nostri amici. Consiglio: accettate l’attesa della gente nel comunicare una cosa simile, ognuno la vive a modo proprio. Lo dico perché è facile arrabbiarsi con un amico per averlo saputo tardi, ma vi assicuro che non c’entrate niente con la decisione presa. Non vi riguarda”.