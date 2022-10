La dedica di Totti al figlio, una canzone di Gigi D’Alessio prima di andare in tribunale

E' struggente la dedica di Francesco Totti a suo figlio Cristian prima di andare in tribunale

Oggi è un giorno doloroso per Francesco Totti e Ilary Blasi e lo è anche di più per i figli, soprattutto per i più grandi, Chanel e Cristian. Oggi gli avvocati di Totti e Ilary Blasi si sono incontrati in tribunale, inizia una dura battaglia, è il primo passo in attesa della causa di separazione. Ieri Ilary era abbracciata alla sua piccola Isabel, poi una bella serata con gli amici, mostra la sua forza. Francesco Totti ha invece pubblicato sui social la foto di suo figlio, il primogenito. E’ a lui che ha dedicato una canzone di Gigi D’Alessio. E’ una dedica struggente di un papà, di certo scelta anche perché la vita non è più la stessa per loro, non c’è più la famiglia di prima, anche se Ilary e Totti faranno di tutto per i loro tre figli. La scelta del brano non è a caso, suo figlio sta seguendo le sue orme e il calcio non sempre regala una vita semplice.

Francesco Totti a suo figlio Cristian: “Vita mia”

E’ “Vita” la canzone di Gigi D’Alessio, ancora una volta l’ex calciatore mostra la sua dolcezza. E’ sempre apparsa Ilary Blasi la più dura tra i due.

“Ci saro’ io pronto a difenderti dal male farò a pugni con la febbre per non farla mai salire, lotterò contro i dolori per non farti mai soffrire sarò sempre accanto a te, ei vita per me, tu sei qualche cosa di speciale sei luce del mio cuore” solo pochi versi del testo di D’Alessio ma se si legge tutto sembra davvero la loro storia. Forse è solo un caso che l’ex capitano della Roma abbia scelto proprio questo ore per una dedica così speciale. “Ti dirà che sono stato un grande ci sarà poi qualcun’altro a dirti non contavo niente ma alla fine quel che conta è che per te sarò importante chi può amarti più di me, nessuno, tu che sei la vera mia ricchezza…” altri versi per lui.

Cristian Totti ha scelto come immagine del profilo Instagram lo scatto da bambino con il suo papà. E’ finita una favola ma l’amore vero durerà per sempre, quello tra genitori e figli.