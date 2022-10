Totti ha portato via ad Ilary Blasi anche le scarpe?

Le scarpe portate via dall'armadio è la nuova accusa di Ilary Blasi contro Francesco Totti, ma chi dei due ha agito per primo?

Tra gli orologi Rolex e le borse super griffate di Totti e Ilary Blasi si piazzano anche le scarpe, ovviamente costosissime. E’ la nuova accusa che salta fuori a pochi giorni dall’udienza. Sembra che Francesco Totti abbia sottratto alla sua ex moglie non solo la preziosa collezione di borse ma anche un centinaio di scarpe firmate, un’altra fortuna. Sembra che sia stata la conduttrice a presentare ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma e che i due siano pronti a lottare da venerdì 14 ottobre. E’ Il Messaggero a riportare le novità che riguardano la triste separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma davvero lei è rimasta senza scarpe? Mentre l’ex coppia innamoratissima si fa i dispetti tutti gli altri sorridono pensando a chi dei due sia stato il più veloce nel portare fuori casa il bottino. Ma perché Totti avrebbe sottratto ad Ilary sia le borse che le scarpe?

Tutte le scarpe di Ilary Blasi portate via da Totti

L’ex calciatore sarebbe entrato nella cabina armadio dell’ex moglie, nella villa all’Eur, e avrebbe portato via sandali, sneakers, decolleté, da Gucci a Chanel, solo per citarne alcuni, accessori preziosi, che valgono davvero una fortuna. Se consideriamo almeno 3mila euro per ognuna il colpo non è solo grosso ma basso. Dicono, inoltre, che dall’armadio della conduttrice dell’Isola dei famosi siano spariti anche alcuni gioielli. La storia delle borse invece è nota dal primo istante, in questo caso il valore potrebbe essere ben più alto delle scarpe.

Sono spariti però anche i Rolex di Totti e forse quella dell’ex calciatore è stata davvero una vendetta ma Ilary non ci sta, lei non ha fatto niente. Al Corriere della Sera però l’accusa di Francesco è stata precisa: “Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”. Chi ha agito per primo?