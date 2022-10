Totti trasloca in un attico vicino casa di Noemi?

Totti cambia casa e va a vivere vicinissimo a Noemi. Meraviglioso l'attico scelto da Francesco

Francesco Totti sta per traslocare, cambia casa, lascia la meravigliosa villa all’Eur, quella che ancora condivide con Ilary Blasi per amore dei figli. Sembra però che i due ex non possano più vivere sotto lo stesso tetto, nemmeno se quel tetto è così enorme da permettere a Totti e la Blasi di non incontrarsi mai. Dicono che Ilary e Francesco Totti non si parlino più e che i loro contatti siano solo whatsapp. Ci sono i figli da crescere insieme, accordi che solo loro due possono prendere ma per il resto non c’è altra via d’uscita. Totti ha scelto un appartamento a Roma Nord, un attico di 250 mq con piscina e campi da tennis.

Francesco Totti pronto a lasciare la villa ad Ilary Blasi?

Sembra che al momento l’ex capitano della Roma non abbia ancora lasciato la mega villa all’Eur ma che sia in procinto di farlo. Ha acquistato o affittato la nuova casa che si trova a 5 minuti dall’abitazione di Noemi Bocchi. Un comprensorio con campi da tennis e piscina. Se l’indiscrezione è reale questo è un altro passo di Totti verso la sua nuova vita, pronto a trasferirsi a nord della Capitale, sempre più distante da Ilary Blasi ma non dai loro figli. Chanel, Cristian e Isabel sembra conoscano già bene la nuova compagna del papà, hanno anche festeggiato tutti insieme il compleanno di Francesco.

Un nuovo capitolo nella vita dell’ex calciatore romano che arriva al momento giusto, poco prima della prima udienza in tribunale dove di certo i legali di Totti e Ilary saranno pronti per la prima battaglia. Lei rivuole le sue borse, forse lui chiederà ancora dei suoi Rolex, ma ovviamente c’è ben altro da dividere.

All’ultimo piano e in zona Vigna Clara, Totti comincia una nuova vita, sembra davvero sicuro e felice di condividere il suo mondo con la nuova compagna dimenticando per sempre Ilary.