Totti e Noemi: tutte le foto del compleanno con seconda festa a casa

Arrivano tutte le foto del doppio compleanno di Totti, anche quello a casa di Noemi Bocchi e ci sono sempre i figli di Francesco

Il gossip sapeva che presto sarebbero arrivate le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi, che la coppia era pronta per uscire allo scoperto, che la festa di compleanno dell’ex calciatore sarebbe finita sui settimanali. Tutto vero: tra Totti e Noemi Bocchi la storia d’amore è importante, così tanto che alle due feste di compleanno di Francesco, anche quella casa della nuova compagna, erano sempre presenti anche i figli. Sono la rivista Chi e la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto delle due serate dedicate al compleanno di Totti. Una prima festa all’ormai noto ristorante a Santa Severa e il giorno successivo una festa più intima a casa di Noemi.

C’è aria di famiglia alla festa di Francesco Totti

L’ex capitano della Roma ha festeggiato il 46esimo compleanno, solo adesso arrivano tutti gli scatti mano nella mano con Noemi Bocchi ma anche abbracciato ai suoi figli. C’è anche la piccola Isabel, ci sono altre persone a cui Totti è ormai molto legato. Alla festa di compleanno al ristorante allieta la serata Gianluigi Lembo tra canzoni classiche napoletane e brani anni ’80, l’allegria è evidente e il festeggiato sorride a tutti, è la sua serata.

Il giorno dopo la festa di compleanno continua a casa di Noemi, arrivano anche i figli, i paparazzi non si muovono e scattano tutto: Chanel citofona, è davanti al cancello della villa della Bocchi con un’amica, forse il papà è già in casa con la nuova compagna. Tutto questo parla di famiglia, di una nuova famiglia per il calciatore che ha subito incluso i suoi tre figli. Ovvio che per la riuscita di tutto questo ci sia anche la diplomazia di Ilary Blasi, è evidente che la conduttrice giochi in ruolo importante, che lei non remi contro il suo ex ma lasci i figli liberi, anche la più piccola.