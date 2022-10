Loris Karius a casa di Diletta Leotta, arrivano le prime foto insieme

E' il settimanale Chi a pubblicare le prime foto di Diletta Leotta con il bel calciatore Loris Karius

Sulla rivista Chi arrivano le prime foto di Diletta Leotta e Loris Karius: il gossip aveva ragione, c’è una storia d’amore tra la conduttrice sportiva e il portiere del Newcastle. Gli scatti non lasciano molti dubbi, di certo Diletta Leotta e Loris Karius hanno un legame, si frequentano, non è più solo una indiscrezione. Una coppia a dir poco esplosiva, lei bellissima, lui è uno dei calciatori che fa strage di cuori e sembra sia arrivato in Italia solo per lei. Lo sportivo entra nel palazzo dove abita Diletta, lei è in casa, i paparazzi non perdono niente e lo scoop è sulla bocca di tutti. C’è una frequentazione in corso ma che fine ha fatto quello che il gossip riteneva l’attuale fidanzato della Leotta? La storia d’amore con Giacomo Cavalli non è mai stata confermata ma anche in quel caso i paparazzi avevano scattato le foto del modello a casa di Diletta. E’ incredibile quanti pettegoli ci siano in giro. Prima del settimanale Chi era stata la rivista di gossip Gente a parlare di questo nuovo amore e del flirt ormai superato tra Diletta e Giacomo Cavalli.

Come e quando si sono conosciuti Diletta e Leotta e Loris Karius?

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le prime foto della conduttrice di Dazn con quella che indica come la sua nuova fiamma. Indiscrezioni, voci, indizi, prove ufficiali ma intanto la presunta nuova coppia mantiene il silenzio, non dice nulla, nessuna smentita e nessuna conferma. Da tempo la Leotta ha imparato a non dire niente o quasi niente sulla sua vita privata.

In pochi hanno creduto al suo legame con Can Yaman nonostante a Verissimo lei abbia anche parlato del rimpianto, di un sentimento ancora profondo nei confronti dell’attore turco nonostante non fossero più fidanzati. Mai una parola su Giacomo Cavalli ma il modello era con lei al matrimonio del fratello. Dirà qualcosa su Loris Karius? Magari potrebbe farlo il portiere.