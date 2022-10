Pippo Inzaghi e Angela Robusti: al compleanno del figlio annunciano la seconda dolce attesa

Pippo Inzaghi sta per diventare papà per la seconda volta, Angela Robusti annuncia il nome della figlia

Un momento dolcissimo per Pippo Inzaghi e Angela Robusti, la loro famiglia diventa più grande, arriva il secondo figlio, anzi arriva una bambina. E’ durante il primo compleanno del primogenito che Pippo Inzaghi e la sua compagna hanno annunciato la seconda dolce attesa. Dopo avere fatto gli auguri al piccolo e bellissimo Edoardo è arrivato il momento di un regalo meraviglioso per loro tre. La cicogna è già in volo da qualche mese e la nuvola rosa ha anticipato il nome scelto per la sorellina di Edoardo. Il pancione già evidente, Angela Robusti è al quinto mese di gravidanza e la coppia ha così potuto festeggiare due eventi importanti.

Come si chiama la figlia di Pippo Inzaghi e Angela Robusti?

La coppia non ha voluto attendere, in genere le mamme vip desiderano aspettare il momento della nascita, solo dopo il parto rivelano il nome scelto per il figlio. L’ex calciatore e sua moglie si sono emozionati ammirando quella nuvola rosa dedicata alla loro bambina, hanno così svelato che sarà una bimba e poi che il nome scelto è Emilia.

“Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia. Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia! E sei con noi solo da cinque mesi”. 49 anni per l’ex calciatore e attuale allenatore, 32 anni per la wedding planner e a febbraio la loro famiglia sarà ancora più bella. A far festa con loro anche la dolce cagnolina Matilde, sempre presente.

SuperPippo allena la Reggina, vivono quindi a Reggio Calabria ed è lì che hanno organizzato una festa bellissima per il piccolo Edoardo che ha compiuto il suo primo anno. Ventre scoperto per la mamma che ha abbinato i colori del suo outfit a quello del suo bambino ma non vede l’ora di comprare tutto per la sua piccolina.