Pippo Inzaghi e Angela Robusti: per il battesimo del figlio hanno scelto Formentera

Un giorno importante per Pippo Inzaghi e Angela Robusti, il giorno del battesimo del loro piccolo Edo. La coppia ha scelto un luogo particolare per celebrare il sacramento che ha emozionato tutti e poi festeggiare. Pippo Inzaghi e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Robusti, sono volati a Formentera con tutti gli invitati, gli amici, i parenti. Poche persone ovviamente ma tanto amore intorno al piccolo festeggiato. L’allenatore e la sua compagna hanno organizzato un party informale scegliendo il bianco. Anche loro hanno seguito il mood di quest’anno. Sembra infatti che le mamme e i papà dei bambini adorino vestirsi come i festeggiati, in bianco sia per i battesimi che per le comunioni. Formentera era il luogo giusto per il total white ma tra tutti spiccavano ben più colorati Luis Suarez e Lionel Messi, anche se entrambi non erano stati invitati.

Il battesimo di Edoardo Inzaghi, il figlio di Angela e Pippo

E’ il loro primo figlio, è nato lo scorso ottobre e ha reso tanto felici i suoi genitori. Per Edoardo un battesimo davvero speciale perché tutto si è svolto alle Baleari lontano da occhi indiscreti. Sono stati Pippo Inzaghi e Angela Robusti a mostrare sui social le emozioni e i sorrisi per il loro bambino.

Ovviamente al battesimo c’era anche Simone Inzaghi con sua moglie Gaia Lucariello e con i figlio Lorenzo e Andre; ovviamente anche Tommaso Inzaghi nato dalla storia d’amore di ben 21 anni fa tra Simone e Alessia Marcuzzi.

Tutti in bianco, tutti con abiti leggeri ed è così che poi sono andati a pranzo sulla spiaggia, in riva al mare dove hanno incontrato anche Messi e Suarez. Auguri al piccolo Edoardo e alla sua famiglia. La vacanza per gli Inzaghi continua, la location è stupenda in attesa di tornare a sudare sui campi da calcio.