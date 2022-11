Elodie e Andrea Iannone, non era un flirt estivo

Su Oggi le foto di Elodie e Andrea Iannone. Notano i paparazzi ma non sono più un problema

Altro che flirt estivo, tra Elodie e Andrea Iannone tutto procede a gonfie vele e la coppia regala anche il primo bacio in pubblico. Tutto parla di una grande storia d’amore per la cantante e l’ex pilota; si sono trovati e non hanno alcuna intenzione di perdersi. Un bacio appassionato in strada a Milano, in presenza dei paparazzi, e non c’è più bisogno di aggiungere altro, anche se Elodie regala varie storie su Instagram in cui mostra tutta la sua gioia. E’ il settimanale Oggi questa volta a pubblicare le foto di Elodie e Andrea Iannone, lei così tenera che lo accarezza, lo saluta con un bacio appassionato ed è in quel momento che lui vede i fotografi, appare distratto ma non batte ciglio. Un attimo dopo ricambia con la stessa passione e nessuno dei due si preoccupa del gossip.

Elodie e Andrea Iannone salgono in macchina direzione Lugano

Iannone vive in Svizzera, era fidanzato con Belen Rodriguez quando mostrò per la prima volta la sua villa appena acquistata e i lavori ancora in corso. Oggi dalla villa di Iannone è Elodie a scattare le foto mostrando la sua nuova vita di coppia.

Non convivono ma cercano di trascorrere più tempo possibile insieme, di dedicarsi l’uno all’altra. La cantante fa base a Milano ma la distanza non è mai troppa per amore e per passione. In realtà i paparazzi li beccano sempre insieme, dall’estate in Puglia restano sempre attaccati. Per la coppia c’è stato anche un dolce fine settimana a Vasto, la città di origine di Iannone, sembra sia stata l’occasione per le presentazioni in famiglia.

La cantante qualcosa ha confidato sul loro amore, sul quanto sia innamorata di Andrea Iannone; lui tace, non desidera parlare, forse dopo più di una storia d’amore finita male questa volta ci va con i piedi di piombo prima di dichiararsi anche in pubblico.