Elodie e Andrea Iannone sempre insieme: le foto raccontano la loro giornata

Elodie ed Andrea Iannone fotografati sempre insieme dalla spiaggia alla barca, dall'auto alle passeggiate a Porto Cervo



Elodie e Andrea Iannone sono sempre insieme, la loro estate continua stando attaccati uno all’altra: sono solo amici? Le foto pubblicate dalla rivista Chi mostrando Elodie e Iannone vicinissimi al mare, in spiaggia, in barca, in auto, mentre passeggiano tra le strade per lo shopping, con gli amici e da soli, ma sempre insieme. Sicuri che siano solo amici? La cantante e il motociclista restano in silenzio, non dicono nulla, gli amici degli amici giurano che non sono fidanzati ma a Porto Cervo tutti continuano a paparazzari insieme. Si vocifera sempre di più di una storia d’amore tra Andrea Iannone ed Elodie ed è davvero strano che il pilota di Moto Gp non lasci intendere niente sui social, ben più facile comprendere che Elodie non ne abbia voglia, sempre discreta sulla sua vita privata.

I baci tra Elodie ed Andrea Iannone

C’è chi giura di averli visti in baci appassionati ma non esistono scatti del loro amore, solo foto che mostrano una bella complicità. Potrebbero essere una delle coppie di questa estate 2022, una strana coppia per molti. Si sono incontrati grazie ad amici comuni, succede sempre così. Con loro due spesso c’è anche Diletta Leotta; la conduttrice sportiva ed Elodie sono molto amiche. Anche la Leotta preferisce non raccontare nulla del suo fidanzato.

Dalla Puglia alla Sardegna tutto procede con grande allegria, dicono che la scintilla per la nuova presunta coppia sia scattata prima di Ferragosto e che da quel momento non si siano più lasciati, nemmeno un attimo. Le foto di Chi dicono tutto di una giornata in barca e della bellezza della cantante, il seguito come sempre lo scopriremo presto. Sembra quindi ormai davvero archiviata per sempre la storia d’amore tra Elodie e Marracash, anche se lei lo amerà per sempre, anche se per lei nessuno potrà mai competere con il rapper.