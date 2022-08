Diletta Leotta in vacanza con Elodie e Iannone, spunta anche il fidanzato

Sono tutti insieme in Puglia ma spunta anche il fidanzato di Diletta Leotta con Elodie e Andrea Iannone

Si è vociferato tanto sulla storia d’amore tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli e adesso con grande discrezione arriva la prima foto della coppia. Si è anche chiacchierato su un presunto flirt tra Elodie e Andrea Iannone ma nella stessa foto la cantante e il motociclista sono ben distanti. Un bel gruppo di amici ospiti in Puglia per il compleanno di un amico. Diletta Leotta finalmente è uscita allo scoperto con il suo fidanzato, non dice nulla sul suo nuovo amore ma la foto di gruppo rende tutto evidente, anche se il gossip aveva già annunciato tutto da tempo, soprattutto quando lui è apparso sul terrazzo di casa della Leotta. La comitiva è allegra, partecipa alla festa di compleanno del fotografo Giampaolo Sgura e arrivano sui social anche le bellissime foto delle due amiche, Diletta ed Elodie.

Emozioni e gran pose di Diletta Leotta accanto al fidanzato

Le pose sono un po’ sempre le stesse, finalmente ci sono grandi sorrisi. Forse dopo qualche scelta sbagliata e un po’ di delusioni per la giornalista sportiva è arrivato il compagno da presentare ufficialmente, anche se ci va con i piedi di piombo. Erano già stati paparazzati in montagna ma in compagnia di altre persone avevano nascosto bene il legame; poi di recente a Minorca tutto è apparso chiaro, fino alle foto nell’appartamento di Milano della bella conduttrice radiofonica.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli non hanno ancora confermato ma non c’è questa necessità. La giornalista e il modello stanno quindi insieme dallo scorso inverno e questa volta il desiderio è di tenere ben lontani i riflettori. Si accendono invece su Elodie e non solo per la bella amicizia che la lega alla Leotta. C’è per lei un nuovo amore? Quello che non potrà mai farle dimenticare Marracash? L’estate continua e anche il gossip.