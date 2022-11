Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono la cucina adatta alla loro nuova casa

Francesco Totti e Noemi Bocchi alla Fiera del Mobile per trovare la cucina perfetta per la loro casa

Dopo avere cercato ed evidentemente trovato casa adesso Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono i mobili. La rivista Chi pubblica le foto della coppia con le figlie, le bambine sono ormai legatissime, sembrano quasi due sorelle, entrambe bionde. L’ex calciatore 46enne e la sua compagna 34enne erano insieme alla Fiera del Mobile di Riardo, in provincia di Caserta. Un attimo dopo il loro ingresso tutti li hanno riconosciuti mentre osservavano i vari stand con i mobili in esposizione. In particolare, sembra che Totti e Noemi Bocchi si siano soffermati sulle cucine, interessati un po’ a tutti gli arredi, del tutto presi dalla loro nuova vita. Dopo le prime paparazzate anche se il gossip non smette di interessarsi alla loro storia d’amore e alla separazione tra Totti e Ilary Blasi, Francesco e Noemi non si nascondono, non hanno alcun problema a mostrarsi in pubblico, anche a sorridere ai paparazzi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi progettano l’arredo per la nuova casa

E’ incredibile la voglia di Totti e Noemi di costruire qualcosa di importante. Prima le feste di compleanno nei ristoranti cari all’ex capitano della Roma; le foto con la famiglia allargata, i figli spesso presenti, poi l’attico da visitare per decidere l’acquisto e adesso i mobili per arredare il nuovo nido.

Intanto, manca pochissimo all’udienza, il momento in cui Ilary Blasi e Francesco Totti si troveranno per la prima volta uno contro l’altro davanti a tutti in tribunale. L’11 novembre la conduttrice 41enne dovrà incontrare il suo ex marito per chiarire davanti al giudice il caso riguardante i Rolex, le borse griffate, forse anche alcuni gioielli, sottratti, nascosti, ritrovati, mai restituiti.

Per la causa di divorzio invece gli ex coniugi dovranno attendere il 2023. Intanto, c’è chi fa le prove di famiglia allargata e chi smentisce flirt assurdi, come quello tra Ilary Blasi e l’amico di sempre Edmondo.