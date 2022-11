Totti e Noemi Bocchi con le figlie alla ricerca della casa perfetta

Non scherzano Totti e Noemi e Bocchi e con le figlie visitano la casa dei loro sogni

Possibile che la vita di una famiglia come quella di Francesco Totti e Ilary Blasi cambi in così poco tempo? Sì, Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio, cercano casa, non è un pettegolezzo perché le foto della rivista Chi mostrano molto della nuova vita dell’ex calciatore. Totti non parla, Noemi Bocchi però inizia a sorridere ai paparazzi e a quattro mesi dall’annuncio della separazione dalla conduttrice c’è tutto un nuovo mondo da raccontare. La nuova coppia con le figlie è in giro alla ricerca della casa perfetta. Un appuntamento per visitare un meraviglioso attico e Francesco e Noemi non ci vanno da soli, con loro le bambine e questo dice molto della loro famiglia già allargata, della possibilità di vivere tutti insieme. Noemi Bocchi è separata da ben più tempo di Totti ma questo evidentemente non è un limite al loro amore.

Totti e Noemi con le bambine visitano l’attico da acquistare, da notare le scarpe

Nessuna intervista rilasciata, nessun commento ma le foto scattate dai paparazzi di Chi dicono molto, anche osservando le scarpe. La piccola Isabel, Francesco Totti e Noemi Bocchi calzano le stesse scarpe, non solo lo stesso brand ma anche lo stesso colore, non può essere un caso. Le piccole sembrano già molto legate, due compagne di giochi di certo felici di stare insieme.

Salgono tutti fino all’ultimo piano e i fotografi attendono che la famiglia allargata si affacci, per vedere il panorama, per osservare la terrazza. Sarà questa la casa che sceglieranno? Hanno davvero intenzione di pensare già alla convivenza? La presenza delle figlie è un chiaro segno, la coppia procede a grandi passi senza curarsi dei pettegolezzi. Dopo l’unica intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera adesso lascia che siano altri a parlare al suo posto, i legali e l’amico del cuore Alex Nuccetelli.