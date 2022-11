Nuove accuse contro Federico Fashion Style: avrebbe un’altra persona da anni e spunta un “bono” di Napoli

Alessandro Rosica rivela che nella vita di Federico Fashion Style ci sarebbe da tempo un'altra persona. E parla di Napoli e di un bono....

Piovono nuove accuse contro Federico Fashion Style. Il parrucchiere, nelle ultime ore sui social, ha raccontato quella che dovrebbe essere la sua verità. Una verità che però va detto, è piena di bugie. Federico Lauri negli ultimi anni, dalla tv ai social, ha raccontato di una vita perfetta al fianco della sua compagna perfetta Letizia. E invece nelle ultime ore, come lui stesso ha rivelato sui social, ha confermato che questa storia, non esisteva da tre anni. Lui e Letizia stavano insieme come amici, vivevano nella stessa casa per il bene della loro bambina ma non si amavano da tempo. O almeno, per lui la storia era finita. Federico anche a Verissimo aveva parlato di questa relazione, ma oggi conferma che tante cose non andavano bene e che per amore di sua figlia ha continuato comunque a restare al fianco di Letizia, perchè era meglio per tutti. In questi giorni però contro Federico sono piovute accuse molto pesanti. Si è parlato di una vita parallela che Letizia avrebbe sopportato per anni. Lo conferma Alessandro Rosica, investigatore social, che ieri sera, dopo il duro sfogo di Federico sui social, ha spiegato: “Stai dicendo tante bugie e lo sai. Lui è stato pure in crociera con la figlia h 24. La figlia la vede come e quando gli pare. Letizia vive a casa di Federico, quindi come fa a vietargli di vedere la figlia? Lui mi fa solo pena e si sta rendendo ridicolo. ” In lacrime ieri Federico aveva spiegato che la sua ex gli impedisce di vedere sua figlia.

Rosica ha poi scritto: “Apprezza Letizia che non ti chiede denaro e non dice bugie. Lei è una bravissima ragazza. Tu non hai più dignità, l’hai persa. Nella tua vita sbeffeggi gli altri e sei un co***ne. Letizia non lavora più da te e sta lavorando in un altro centro di parrucchieri. Se ha messo degli orari per le chiamate è perché lei lavora. Ma lui può vedere la bambina sempre.“

E ancora, si torna a parlare di questa famosa vita parallela che Federico, condurrebbe da anni: “Se tra loro è finita è perché lui aveva un’altra vita. Lui ha un’altra persona vicino da tanti anni, questo dico quando parlo di doppia vita. Ha paura di queste dichiarazioni che faccio. Chi è, è, uomo, donna, gay, etero, trans, non lo dico.“

Nella vita di Federico Fashion Style un bono di Napoli?

E’ sempre il Rosica, dai social, a dare altri indizi: “Si capisce che non stavano insieme, ma non è vera della cosa che si sono lasciati 3 anni fa. O dice che è sempre stato single o dice che ci stava fino a pochi mesi fa, si deve decidere. Lei non lavora più con lui anche questo ve lo assicuro. Ragazzi è tutto finto, nessuno dei due è santo. Letizia sapeva della doppia vita di Federico e non le andava giù. O meglio non sopportava che fosse tutto pubblico. Era più amicizia che altro tra loro. Il signorino è sempre a Napoli e tutti sanno. A Napoli ci sono solo boni mi state scrivendo. Infatti quello che dico io è bono. Io non voglio male a Federico, però lui ha attaccato me e Letizia. Davvero non ce l’ho con lui, ma non deve farmi passare per bugiardo”.