Le lacrime e la disperazione di Federico Fashion Style: “Posso sentire mia figlia solo due volte al giorno”

Piange disperato sui social Federico Fashion Style: la sua ex gli impedirebbe di vedere sua figlia e di sentirla

Ha rotto gli indugi Federico Lauri, conosciuto da tutti come Federico Fashion Style e dai social, ha raccontato la sua versione della storia. Ha spiegati di come la relazione con Letizia, la sua ex compagna, fosse finita da circa tre anni, e ha detto di esser rimasto al suo fianco, per amore di sua figlia. Ha cercato in tutti i modi di dare una famiglia serena alla piccola Jasmine, che abbiamo sempre visto sia nei suoi programmi che sui social, piena d’amore per il suo papà. Ma a quanto pare, quello che è stato raccontato negli ultimi anni a tutti, è pura finzione. Federico si giustifica spiegando che l’amore era finito ma non significa nulla rispetto al fatto che negli ultimi anni, ha sempre parlato di Letizia come della sua compagna, ha sempre parlato anche di impegno serio, di famiglia. Non ha mai detto che era per lui solo come una sorella e che stavano insieme per amore della bambina. Oggi il castello di bugie di Federico crolla e crolla anche lui. Nelle ultime storie, il parrucchiere in lacrime, ha raccontato il dramma che sta vivendo. A suo dire, Letizia non gli farebbe vedere sua figlia. Potrebbe sentire Jasmine solo due volte al giorno, la mattina alle 7 e poi la sera alle 21. Questa ovviamente è la versione dei fatti di Fashion Style e ora, dopo tutte le bugie raccontate, i follower, non sanno a che cosa credere…

La disperazione di Federico Fashion Style

In lacrime, raccontando la sua verità sui social, Federico ha spiegato: “Mi vedete che non sto bene. Io non sto così per la storia finita. E non credo più all’amore, che non esiste. Io sto male perché sfiderei chiunque a non star male in questa situazione. Lavoro sempre, tutti i giorni e aspetto le 21 per sentire mia figlia. La madre, la signora Letizia ha deciso senza nessuna regola che io posso sentire mia figlia alle 7 del mattino e alle 21 di sera. Scusate lo sfogo ma sto male. E poi dicono che ho una vita parallela e dico bugie. Non dico bugie! La verità la sa lei!“.

E poi ha concluso: “Lei ha accettato di restare sapendo che l’amore era finito. Letizia sa bene tutto! Io non vado a ballare tutte le sere come fa lei e fa del male a me perché ha la bambina. Voi non avete idea di che cosa sto passando io per colpa della signora Letizia. Se c’è un Dio ci sarà giustizia!”.