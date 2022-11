La verità di Federico Fashion Style su Letizia: amore finito da oltre tre anni. “Io sto male”

Dai social Federico Fashion Style prova a raccontare la sua verità sulla fine della storia con Letizia

Chi segue Federico Fashion Style sa bene che il parrucchiere, ormai da giorni, racconta che si vuole liberare in qualche modo di un peso, dicendo tutto quello che è successo davvero con la sua ex. E anche in questo caso, abbiamo scoperto, che la favola d’amore che più volte è stata raccontata in tv, non è mai esistita, o meglio, da tre anni, come ha raccontato anche il Lauri, tutto era solo amicizia, non c’era una coppia. Eppure, anche qualche mese fa, quando Federico Fashion Style ha partecipato a Ballando con le stelle, Letizia ha rilasciato interviste, è stata in tv con lui, ha sempre parlato di questo amore, sfidando le critiche e le maldicenze…A quanto pare però, come ha raccontato nelle ultime ore il parrucchiere, era tutta una finzione.

“Io spero che lei che starà guardando confermerà quello che vi ho detto, ma tanto lei non parla...” ha esordito così Federico per smentire le tante voci circolate in questi giorni.

Il racconto di Federico Fashion Style: da tre anni nessun amore

Casa di lusso, compleanno, viaggi: era tutto finto, perchè Letizia e Federico vivevano solo un rapporto di amicizia e stima, e forse rispetto, che però adesso non esiste più, visto che i due si sono lasciati nel peggiore dei modi.

“Tra me e lei era finita da tempo e non c’era più amore. Da tempo la nostra storia era finita, stavamo insieme per amore di nostra figlia, non eravamo più fidanzati. Vivevamo sotto lo stesso tetto e non c’era più niente, non c’era più attrazione” ha raccontato il parrucchiere dopo giorni in cui ha promesso che presto, avrebbe detto finalmente tutta la verità.

E ancora: “Questo è successo tre anni fa quando io sono andato da lei con il cuore in mano. Mi ricordo ancora quel giorno. Sto male credetemi. Le dissi ‘guarda che io ti amerò per sempre perché per me tu sei speciale, non ti posso dare una famiglia unita’. Era giusto che lei prendesse in mano la sua vita. Però abbiamo sempre continuato a sentirci. Quindi io non sono mai andato via definitivamente da casa nostra. Però l’amore era finito.“

E ha concluso: ” Non c’era più amore, ma un bene tanto grande. Poi ti accorgi che le persone che hai vicino non sono quelle che credi.“