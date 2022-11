E’ emozionante la dedica di Chanel Totti a suo padre Francesco

La meravigliosa dedica di Chanel Totti a suo padre, Francesco Totti

Non è la prima volta che Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, dedica una storia Instagram a suo padre. Della separazione tra Totti e Ilary Blasi raccontano tutti e ognuno aggiunge ciò che pensa, ogni tanto spunta anche il gossip sui figli sempre sereni, allegri sia con la mamma che con il papà, anche con la nuova compagna, Noemi Bocchi. La verità la conoscono solo loro e Chanel Totti ancora una volta sui social abbraccia il suo papà. Lo fa con una foto e una canzone, aggiunge un cuoricino rosso e siamo certi che l’ex calciatore della Roma si sarà sciolto in un gran pianto. E’ sempre stato lui a pubblicare foto e canzoni per tutta la sua famiglia, questa volta è la sua bellissima Chanel a farlo per lui dedicandogli tutto il suo amore.

La dedica di Chanel Totti a Francesco, il suo papà

E’ evidente da sempre che nella guerra tra Totti e Ilary Blasi i figli siano tutelati. Nessuno dei due li usa per fare del male all’altro, i due ex stanno cercando di mettere loro tre, Chanel. Cristian e Isabel, al di sopra di tutto. Questo il motivo di tanta serenità per i ragazzi e chissà quale dolce emozione ci sarà dietro la dedica di Chanel a Francesco.

E’ uno scatto del passato, è l’abbraccio in campo, testa a testa di padre e figlia. Chanel è innamorata del suo papà, Francesco pazzo di lei e degli altri due figli. La separazione, il nuovo amore, chissà quali discussioni tra Ilary e Francesco ma tutto va oltre per i figli, per Chanel.

“Unica” è il brano scelto da Chanel per suo padre, ricorda tanto la vecchia e famosa dedica di Totti a Ilary quando erano molto innamorati. Oggi è Chanel che fa parlare i versi di Venditti: “Lui ti prenderà, lui ti stringerà. Lui ti griderà ‘sei unica’”. E’ unico il legame tra padre e figlia.