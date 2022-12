Belen segue Stefano De Martino in tv e la dedica dice tutto

La dedica di Belen Rodriguez a Stefano De Martino dice tutto sulla loro storia d'amore

Stefano De Martino è tornato in tv con Bar Stella e Belen Rodriguez non può che seguirlo in ogni suo passo, la sua dedica dice tutto. Il sogno di Stefano si è realizzato, ha portato in tv il bar di suo nonno ma più di tutto Stefano De Martino sta dimostrando quanto è cresciuto, come sta sfruttando il suo talento. Da ballerino a conduttore in grado di prendere il posto dei grandi, Belen guarda Bar Stella in tv e sui social scrive cosa pensa di suo marito, quanto è orgogliosa del padre di suo figlio. L’amore tra Belen e Stefano è tornato più forte di prima, la loro storia sembra la trama di un film con il lieto fine, tanta sofferenza e un finale da favola ma è la realtà.

La dedica di Belen a Stefano mentre guarda Bar Stella in tv

Stefano ha avuto una intuizione incredibile con il suo Bar Stella, un altro successo per l’ex ballerino e sua moglie è sempre in prima fila per lui. “Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno e con questo non aggiungo altro – scrive Belen Rodriguez sul suo profilo social – Orgogliosa della tua essenza” tagga Bar Stella e il suo Stefano e davvero non ha bisogno di aggiungere altro.

Anche Stefano De Martino le ha rivolto più dediche in questi mesi ma è lei che si lascia andare di più alle dichiarazioni. Lui ha ammesso che adesso è pronto a starle accanto, prima tra loro era una lotta continua, adesso sono entrambi sullo stesso livello.

Mentre Antonino Spinalbese al GF Vip fa ben capire che non era l’uomo adatto alla showgirl il vero amore prosegue ma dopo aver fatto dei giri incredibili. Non a caso però non avevano mai divorziato, Belen e Stefano non hanno bisogno di un altro matrimonio, sono sempre stati marito e moglie.