Bianca Atzei svela il nome del figlio. Il commento di Leonardo Pieraccioni

Bianca Atzei e Stefano Corti non hanno resistito e hanno già svelato il nome del figlio, il doppio nome

Con un altro bellissimo scatto in bianco e nero Bianca Atzei ha svelato il nome del figlio. Bianca Atzei e Stefano Corti hanno scelto una dolcissima foto di coppia col pancione per dire a tutti come si chiamerà il loro bambino. La cantante aveva dato solo le iniziali del suo piccolino chiedendo a tutti di indovinare ma nessuno aveva capito i nomi legati a quelle due letterine: N.A. Tutti pensavano che Corti e la Atzei avrebbero svelato il nome del bebè solo dopo il parto, un po’ come fanno tutti. Anche in questo hanno voluto sorprendere e a poche settimane dall’atteso momento ecco come si chiamerà il piccolino.

Come si chiama il figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti

Noa Alexander, questo il nome scelto dalla coppia, lo dicono subito in un post in cui spiegano cosa è accaduto in questi otto mesi. Bianca Atzei è all’ottavo mese di gravidanza, il sogno sta per diventare realtà ma per lei e la sua dolce iena questo periodo col pancione è stato già così speciale, già vissuto da mamma e papà.

“In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi.

Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui” poi aggiungono che la notte già non dormono e scatenano l’ironia di Leonardo Pieraccioni. “La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti – poi le domande di tutti i futuri genitori – Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù. Chissà… chissà”.

Un attimo dopo arriva il commento di Pieraccioni: “Per forza con ‘sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto!”. E Stefano Corti risponde facendo fare altre risate ai follower: “All’inizio volevo chiamarlo Pandoro ma lei non ha voluto”.