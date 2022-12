Federico Fashion Style ha una relazione segreta? Tutta la verità del Lauri

Adesso parla Federico Fashion Style e racconta tutta la sua verità su Nuovo

Adesso parla lui e lo fa con una intervista per il settimanale Nuovo. In questi giorni sul conto di Federico Fashion Style si è sentito e detto di ogni. Forse però dipende anche dal fatto che in questi ultimi anni, anni in cui Federico Lauri ha costruito il suo successo, più volte si era parlato della sua vita privata. E più volte il Lauri aveva dichiarato di essere etero, di essere interessato solo alle donne. E allora le parole di oggi, quelle di un nuovo Federico che non vuole etichette, sono forse le più sincere, rispetto alle dichiarazioni fatte in passato. I giornalisti della rivista Nuovo che hanno intervistato Federico, gli hanno posto proprio la domanda diretta, che riguarda la sua possibile storia con un uomo, motivo che avrebbe portato anche alla fine della storia con Letizia. “Confermi o smentisci questi pettegolezzi?“. Diciamo che Federico Lauri ha risposto, ma è stato parecchio vago: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio“.

Adesso parla Federico Lauri: tutta la sua verità

Ma come mai c’è questo grande interesse verso la verità raccontata da Lauri? Forse perchè negli ultimi anni, quando più volte gli è stato chiesto del suo orientamento, ha sempre ribadito di essere legato a Letizia e di essere etero. Non ha mai detto altro, nonostante le dicerie e le maldicenze. E’ chiaro che Federico Lauri ha ragione quando parla di una ossessione nei confronti del suo privato e del suo orientamento, che non dovrebbe interessare a nessuno. Ma è altrettanto vero che forse, una sincerità iniziale, avrebbe cambiato tutto.

In ogni caso, parlando della sua attuale situazione, il Lauri ha spiegato: “In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. “

E ancora: “Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera“.