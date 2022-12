Angelo Madonia ed Ema Stokholma parlano dei litigi nel dietro le quinte di Ballando con le stelle

Angelo Madonia ed Ema Stokholma rispondono alle domande di chi pensa che abbiano litigato a Ballando con le stelle

Angelo Madonia ed Ema Stokholma sono sicuramente una delle coppie più amate dal pubblico in questa edizione di Ballando con le stelle. E ormai si sa, non sono solo una coppia sulla pista. I due infatti si sono innamorati tanto che ormai, passano molto tempo insieme, quasi una convivenza. Un sentimento che li ha travolti quello che stanno provando ma non è facile gestire anche il lavoro da fare in sala prove, quando si mette in mezzo l’amore. Ieri Ema, rispondendo alle domande dei follower, ha spiegato come stanno davvero le cose tra loro, visto che in tanti, hanno chiesto di possibili litigi che ci sarebbero stati nel dietro le quinte di Ballando con le stelle. “Si, un po’ abbiamo litigato, ma voi come fate a saperlo? ” ha detto Ema rispondendo alle domande dei suoi follower sui social.

Angelo Madonia ed Ema Stokholma: l’amore non è bello se non è litigarello

La vip ballerina di Ballando con le stelle ha quindi poi spiegato: “Se lui è molto severo? Un po’ si perché comunque in sala io ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta rispondo solo ‘0k’. Lui mi dice sempre avanti un altro, indietro, passo indietro ed io dopo un’ora di ok vorrei solo spaccare tutto. “

Poi un commento anche sulla giuria che mai come in questa edizione di Ballando con le stelle, è stata protagonista. La Stokholma ha risposto: “Cosa penso davvero dei giurati? La giuria fa bene ad elencarmi tutti i miei difetti, non voglio sconti“.

Poi la risposta sui litigi anche da Angelo Madonia che ha raccontato: “In tanti me lo state chiedendo. I nostri litigi non sono di quelli là pesanti, ma sono normali. La gente si sta facendo i film, perché sono partito da solo. Non abbiamo litigato come pensate e qualora accadesse, durerebbe veramente poco, perché ci chiariamo subito.”