Ema Stokholma, l’unico testimone di tutto l’orrore vissuto è suo fratello

Ema Stokholma confida che solo a suo fratello può dire tutto perché lui sa tutto

Ema Stokholma è innamorata, a Ballando con le Stelle Angelo Madonia è diventato per lei sempre più importante. Ha paura, confessa che è suo fratello l’unica persona al mondo che sa tutto di lei. “Penso sempre che devo stare attenta, a me l’amore mi fa sentire debole, mi fa sentire che ho bisogno di un’altra persona… Lui si lascia più andare… io ho paura perché è come permettere ad un’altra persona di farmi stare male…” Ema Stokholma parla del suo ballerino, del suo “fidanzato” ma durante l’allenamento in sala prove riceve la telefonata di suo fratello, corre a rispondere, lascia la sala. “Mio fratello mi segue e lo fa un po’ in silenzio…”. Non si aspettava che la seguisse nelle puntate di Ballando ed è felice. “Io e mio fratello ci siamo dovuti separare per anni ma poi è venuto in Italia e ci siamo riavvicinati.” Da piccoli non parlavano mai di quello che stavano vivendo.

Ema Stokholma il legame più forte è con suo fratello

Ed è stato strano quando ne hanno parlato, quando si sono confrontati e insieme hanno ammesso che la madre aveva dei problemi. “Abbiamo imparato ad esserci l’uno per l’altro, sempre, e c’è anche adesso. Lui è l’unico testimone di tutto perché io posso raccontare la mia storia, posso averla scritta, posso confidarla a chi dice di volermi bene ma lui è l’unico che sa tutto… Non mi vergogno di chiedere aiuto a mio fratello, so che posso”.

Per Ema Stokholma il fratello è l’unica persona con cui non si vergogna di dire tutto, di lasciarsi andare. Hanno vissuto gli stessi momenti terribili da piccoli ma il loro legame non era forte, non si facevano forza a vicenda. Crescendo hanno capito che sono loro due la famiglia.

Ema ha raccontato in un libro tutto l’orrore vissuto fino a quando a 15 anni è stata costretta a scappare di casa per salvarsi da sua madre. Quell’orrore suo fratello lo conosce, è l’unico testimone e per lui sua sorella rappresenta lo stesso.